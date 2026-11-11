சுருளி அருவி ரோடு பராமரிக்க சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை
சுருளி அருவி ரோடு பராமரிக்க சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:44 PM
கம்பம்: சுருளி அருவியில் மீண்டும் தார் ரோடு அமைக்க வனத்துறை மதிப்பீடுகள் தயாரித்து டெண்டர் கோரிய நிலையில் பணி துவங்காமல் உள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் சிரமம் அடைகின்றனர்.
சுருளி அருவியில் குளிக்க தினமும் அதிகமான பொதுமக்கள் வருகின்றனர். உள்ளூர் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்தும் ஏராளமானோர் வருகின்றனர். விடுமுறை, விசேஷ நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் வருகின்றனர். நுழைவு கட்டணம் பெறும் இடத்திலிருந்து அருவிக்கு செல்ல ஒரு கி.மீ. தூரம் நடக்க வேண்டும். இந்த ரோடு குண்டும் குழியுமாக இருப்பதால் முதியவர்களும், குழந்தைகளும், நோயாளிகளும் நடக்க முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நெடுஞ்சாலைத்துறையுடன் எழுந்த மோதலுக்கு பிறகு ரோடு புதுப்பிக்கும் பணி மேற்கொள்ளவில்லை. அருவிக்கு செல்ல இயக்கப்பட்ட பேட்டரி கார், வேன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. தற்போது ஒரு வேன் இயக்கப்படுகிறது. அதுவும் வார விடுமுறை நாட்களில் மட்டும் விடப்படுகிறது.
பெரும்பாலான சுற்றுலா பயணிகள் நடந்து தான் அருவிக்கு செல்கின்றனர். அருவி வரையிலாவன ஒரு கி.மீ. தூர ரோடு குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இந்த ரோட்டை புதுப்பிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்காமல் அவ்வப்போது தற்காலிகமாக சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ரோடு புதுப்பிக்க சமீபத்தில் மதிப்பீடுகள் தயாரித்து டெண்டர்கள் கோரப்பட்டது. ஆனால் பணிநடைபெறவில்லை. எனவே ரோட்டை பராமரிக்க வனத் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.