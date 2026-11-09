நீர்திறப்பு இல்லாத வைகை அணை சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்
நீர்திறப்பு இல்லாத வைகை அணை சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்
UPDATED : நவ 08, 2026 11:30 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:20 PM
ஆண்டிபட்டி: குறைவான நீர் இருப்பால் வைகை அணையில் இந்த ஆண்டு பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்படவில்லை.
வைகை அணைக்கு முல்லை பெரியாறு, போடி கொட்டக்குடி ஆறு, வருஷநாடு வைகை ஆறுகள் மூலம் நீர்வரத்து கிடைக்கிறது. மழைக்காலத்தில் வைகை அணையில் தேக்கப்படும் நீர் மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களின் பாசனம், குடிநீருக்கு ஆண்டு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு அணையில் இருப்பில் இருந்த நீர் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டதால் அணை நீர்மட்டம் 2026 மே 29 ல் 20.50 அடியாக குறைந்தது. குடிநீருக்கே அணையில் நீர் திறக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
வைகை அணை நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த மழை, பெரியாறு அணை நீர் வரத்தால் அணை நீர்மட்டம் படிப்படியாக உயர்ந்தது. தற்போது 51.97 அடியாக உள்ளது(அணை உயரம் 71 அடி). அணை நீர்மட்டம் 71 அடியாக உயரும் போது நீர் தேக்கப்பரப்பு 10 சதுர மைல் பரப்பிற்கு பரந்து விரிந்திருக்கும். வழக்கமாக அக்., நவ., அணையின் பெரிய, சிறிய மதகுகள் வழியாக நீர் வெளியேற்றப்படும்.
இந்த ஆண்டு அணையில் குறைவான நீர் இருப்பால் நீர் திறக்கவில்லை. தீபாவளியை முன்னிட்டு சுற்றுலா வந்த பயணிகள் நீர் திறப்பு இல்லாத வைகை அணையின் அழகை ஏமாற்றத்துடன் ரசித்துச் சென்றனர்.