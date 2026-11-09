கும்பக்கரையில் குளிக்க தடை சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்
கும்பக்கரையில் குளிக்க தடை சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்
ADDED : நவ 08, 2026 05:42 PM
பெரியகுளம்: கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் பெய்த மழையால் கும்பக்கரை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர்.
பெரியகுளம் அருகே 8 கி.மீ., தூரத்தில் கும்பக்கரை அருவி உள்ளது. கொடைக்கானல் மலை அடிவாரம் வட்டக் கானல், வெள்ளகெவி பகுதியில் பெய்யும் மழையால் அருவிக்கு தண்ணீர் வருகிறது. நேற்று (நவ.7ல்) அருவிக்கு தண்ணீர் வரத்து சீராக இருந்ததால் சுற்றுலா பயணிகள் குளித்து சென்றனர். மாலையில் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியிலிருந்து தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து, அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் அருவியில் குளிக்க வனத்துறை தடை விதித்தது. தீபாவளி பண்டிகையை விடுமுறையை முன்னிட்டு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க வந்திருந்தனர். அருவியின் நுழைவு கேட் வரை வந்து ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர்.
வனத்துறை எச்சரிக்கை: அருவியில் தண்ணீரின் வேகம் அதிகரித்துள்து. இதனால் அருவியில் இருந்து வரும் நீரோடையை யாரும் கடந்து செல்ல வேண்டாம். ஒரு கரையில் இருந்து மறுகரைக்கு செல்லவதை தவிர்க்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.--