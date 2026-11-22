மேகமலை சோதனை சாவடியில் கெடுபிடி சுற்றுலா பயணிகள் முகம் சுளிப்பு
மேகமலை சோதனை சாவடியில் கெடுபிடி சுற்றுலா பயணிகள் முகம் சுளிப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:48 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:46 PM
சின்னமனூர்: மேகமலை செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளிடம் சோதனை சாவடியில் வனத்துறை உச்சபட்ச கெடுபிடி காட்டப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
தேனி மாவட்ட சுற்றுலா தலங்களில் மேகமலை, ஹைவேவிஸ், மணலாறு, வெண்ணியாறு, இரவங்கலாறு, மகாராஜா மெட்டு, தூவானம் பகுதிகள் முக்கியமானதாகும். இங்குள்ள நீர்த் தேக்கங்களும், கோடையிலும் குளுமை தரும் சீதோஷ்ண நிலையும், நீர்த் தேக்கங்களை ஒட்டி நடமாடும் வன உயிரினங்களை ரசிக்கலாம். இப் பகுதி சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்திழுக்கும் வகையில் உள்ளது. இதனால் தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் மேகமலைக்கு வருகின்றனர்.
மேகமலை புலிகள் காப்பக மாக அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் கெடுபிடிக்கள் அதிகரித்துள்ளது. அடிவாரத்தில் உள்ள சோதனை சாவடிகளில் முதலில் வாகனங்களின் பதிவெண்களை மட்டும் பதிவு செய்து அனுமதித்தனர். கடந்த ஓராண்டாக இங்கு அதிக கெடுபிடி செய்கின்றனர். இதில் சுற்றுலா பயணிகளின் பைகளை சோதனை செய்வது, தண்ணீர் பாட்டில், திண்பண்டங்கள், உணவு வகைகள், மது பாட்டில்கள் பறித்து கொள்கின்றனர்.
குறிப்பாக கேரளாவை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளிடம் இவர்களின் அத்துமீறல் அதிகம் உள்ளது. கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதில் தவறில்லை. பாலிதின் கவர்களில் கொண்டு வரப்படும் உணவு மற்றும் திண்பண்டங்கள், மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்யலாம். ஆனால் அவர்கள் திரும்பி வரும் போது திருப்பி கொடுக்க வேண்டும்.
அவற்றை வைத்துக் கொள்வது சரியான நடவடிக்கை இல்லை. சுற்றுலா பயணிகளை மரியாதையாக நடத்த வேண்டும். அவர்களிடம் தடித்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்த கூடாது. மேகமலை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் மேகமலை சோதனை சாவடியை திடீர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என சுற்றுலா பயணிகள் கோரி உள்ளனர்.