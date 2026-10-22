தொடர் விடுமுறை மூணாறில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்

UPDATED : அக் 20, 2026 03:25 PM
ADDED : அக் 20, 2026 03:22 PM
மூணாறு: மூணாறில் சரஸ்வதி, ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர்.
வார விடுமுறையுடன் சரஸ்வதி, ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறை என்பதால், மூணாறில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர். மாட்டுபட்டி அணை, ராஜமலை, தாவரவியல் பூங்கா உள்பட சுற்றுலா பகுதிகள் அனைத்தும் பயணிகள் கூட்டத்தால் திக்கு, முக்காடின. தங்கும் விடுதிகளில் அறைகள் முன்பதிவு செய்யாமல் வந்த ஏராளமான பயணிகள் அறைகள் கிடைக்காமல் பரிதவித்தனர்.
நெரிசல்: பயணிகள் வருகை அதிகரித்தால் வழக்கம் போல் போக்குவரத்து நெரிசல் கடுமையாக ஏற்பட்டது. மூணாறு நகர் உள்பட சுற்றுலா பகுதிகளில் பல கி.மீ., தொலைவுக்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன. நெரிசலில் சிக்கிய பயணிகள் பயணத்தை தொடர இயலாமலும், திட்டமிட்டபடி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சுற்றுலா பகுதிகளுக்கு செல்ல இயலாமலும் தவித்தனர். அதனை தவிர்க்கும் வகையில் வரும் சுற்றுலா சீசன்களில் இ-பாஸ் முறையை நடைமுறைபடுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.