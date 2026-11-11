/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/வைகை அணையில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:17 AM
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ஆண்டிபட்டி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வைகை அணையில் அதிக எண்ணிக்கையிலான சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்தனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் முக்கிய சுற்றுலா தலமாக வைகை அணை உள்ளது. கொடைக்கானல், கேரளா வரும் சுற்றுலா பயணிகள் வைகை அணை பார்த்து செல்ல தவறுவதில்லை. கடந்த சில வாரங்களில் பெய்த மழையால் வைகை அணையில் செடி, கொடிகள் பசுமையுடன் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. தீபாவளி விடுமுறையால் நேற்று வைகை அணையில் அதிகளவில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்தனர். வலது இடது கரைகளில் உள்ள 10க்கும் மேற்பட்ட பூங்காக்களில் ஒரு நாள் பொழுதை குதூகலமாக கழித்தனர்.
பூங்காக்களில் உள்ள ராட்டினம், மாதிரி ரயிலில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர்.