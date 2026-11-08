காட்டன் சேலைகள் தேக்கமின்றி விற்பனையால் வியாபாரிகள் உற்சாகம்: ஆண்டு முழுவதும் வரவேற்பால் நெசவாளர்கள் மகிழ்ச்சி
காட்டன் சேலைகள் தேக்கமின்றி விற்பனையால் வியாபாரிகள் உற்சாகம்: ஆண்டு முழுவதும் வரவேற்பால் நெசவாளர்கள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 08, 2026 05:06 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:59 PM
ஆண்டிபட்டி: தீபாவளி பண்டிகைக்காக ஆண்டிபட்டி பகுதியில் உற்பத்தியான காட்டன் ரக சேலைகள் தேக்கமின்றி விற்பனையானதால் வியாபாரிகள், நெசவாளர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.
ஆண்டிபட்டி அருகே சக்கம்பட்டி, டி.சுப்பலாபுரம், முத்துகிருஷ்ணாபுரம், லட்சுமிபுரம், சண்முகசுந்தரபுரம் பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட சிறு விசைத்தறி கூடங்கள் மற்றும் வீடுகளில் 2 ஆயிரத்துக்கும் விசைத்தறிகள், பெடல் தறிகள் இயக்கப்படுகின்றன. கடந்த காலங்களில் விசைத்தறிகளில் வெள்ளை, கலர் வேட்டிகள், இலவச சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. ஜவுளி தொழில், வியாபார வளர்ச்சியால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக இப்பகுதியில் காட்டன் ரக சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. ஆரம்ப காலங்களில் கோடை காலத்தில் மட்டுமே காட்டன் ரக சேலைகளுக்கு அதிக மவுசு இருந்தது. பல்வேறு வண்ணங்கள் புதிய டிசைன்களில் உற்பத்தியான காட்டன் ரக சேலைகளை பலரும் விரும்பியதால் தற்போது காட்டன் ரக சேலைகளுக்கு ஆண்டு முழுவதும் வரவேற்பு உள்ளது.
தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே காட்டன் ரக சேவைகளுக்கான ஆர்டர் குவிந்தது. உற்பத்தியாளர்கள், வியாபாரிகள் இதனை தங்களுக்கு சாதகமாக்கி தொடர்ந்து உற்பத்தியில் உற்சாகத்துடன் ஈடுபட்டனர். இந்த ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சேலைகள் தேக்கமின்றி விற்பனையானதால் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
விலைக்கு ஏற்ப சேலை ரகங்கள்:
உற்பத்தியாளர்கள் கூறியதாவது: 60, 80ம் நம்பர் நூல்களில் தரமான சாயத்தில் இப்பகுதியில் சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. பல வண்ணங்களில் உற்பத்தியாகும் பிளைன், புட்டா, கட்டம், ஜரிகை பார்டர், கோர்வை உட்பட பல்வேறு டிஷைன்களில் சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. ரகத்திற்கு தக்கபடி சேலை ஒன்று ரூ. 500ல் இருந்து 1500 வரையிலான விலையில் உள்ளன. நூல் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் விலைக்கு தக்கபடி சேலைகள் அடக்க விலையும் உயர்கிறது.
ஊர், ஊராக ஆர்டர் எடுத்த நிலை மாறியது
வியாபாரிகள் கூறியதாவது: கடந்த காலங்களில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சேலைகளை மாதிரிக்கு கொண்டு சென்று வியாபார்கள் ஊர் ஊராக ஆர்டர் எடுத்தனர். தற்போது என்ன மாதிரியான டிசைன்களில் சேலைகள் தேவை என்பதை போட்டோ மூலம் மொபைல் ஆப்பில் பரிமாறிக் கொள்கின்றனர். இதனால் வியாபாரிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமம் குறைந்துள்ளது. ஆன்லைன் மூலமும் தினமும் நூற்றுக்கணக்கான சேலைகள் விற்பனை ஆகிறது. விற்பனை விரிவாக்கத்திற்கு தக்கபடி உள்ளூரில் உற்பத்தியாகும் சேலைகள் கிடைக்காததால் வியாபாரிகள் சிலர் வெளியூர்களில் இருந்தும் கொள்முதல் செய்து விற்பனையை தொடர்கின்றனர். சேலைகளை இருப்பில் வைத்து விற்கும் நிலை இந்த ஆண்டு மாறி விட்டதால் உற்பத்தியாளர்களுடன் வியாபாரிகளும் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர் என்றனர்.