போக்குவரத்து மாற்றம்: ஆனச்சால் ரோட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல்
போக்குவரத்து மாற்றம்: ஆனச்சால் ரோட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல்
ADDED : அக் 23, 2026 08:01 PM
மூணாறு, 24-
கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து தடையால், மாற்று வழியில் வாகனங்கள் திருப்பி விடப்பட்தால் ஆனச்சால் ரோட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல் கடுமையாக ஏற்பட்டு வருகிறது.
கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு, கொச்சி இடையே 125 கி.மீ., தூரம் ரூ.1070 கோடி செலவில் ரோடு அகலப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகிறது. அப்பணிகளுக்கு இடையே மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் பகுதியில் கட்டுமானம் நடந்த பகுதியில் பாறைகள் சரிந்து ரோட்டில் விழுந்ததால், அந்த வழியில் மூணாறு, அடிமாலி இடையே போக்குவரத்து அக். 20ல் தடை செய்யப்பட்டது. மாறாக மூணாறில் இருந்து அடிமாலிக்கு செல்லும் வாகனங்கள் இரண்டாம் மைல் பகுதியில் இருந்து ஆனச்சால், இருட்டுகானம் வழியாகவும், மாங்குளத்திற்கு இருட்டு கானம் சென்று கல்லார் சந்திப்பு வழியாகயாகவும் போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட்டது. அதனால் சித்திராபுரம் பகுதி முதல் ஆனச்சால் வரை போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக இரவில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு மணி நேரம் வரை வாகனங்கள் நெரிசலில் சிக்குவதால் சுற்றுலா பயணிகள், பொது மக்கள் ஆகியோர் அவதியுற்று வருகின்றனர்.