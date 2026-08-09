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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ டிராபிக் போலீசார் கண்டு கொள்ளாததால் ஆட்டோக்களால் போக்குவரத்து நெரிசல்

டிராபிக் போலீசார் கண்டு கொள்ளாததால் ஆட்டோக்களால் போக்குவரத்து நெரிசல்

டிராபிக் போலீசார் கண்டு கொள்ளாததால் ஆட்டோக்களால் போக்குவரத்து நெரிசல்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:51 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:51 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM

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பெரியகுளம்:பெரியகுளம் மூன்றாந்தல் பகுதியில் ரோட்டோரம் ஆட்டோக்களை நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றுவதால், அப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடியில் மக்கள் தவிக்கின்றனர்.

பெரியகுளத்தில் மூன்றாந்தல் முக்கிய பகுதியாக உள்ளது. பஜார், கடைவீதி,மார்க்கெட் பகுதிகளுக்கு இவ் வழியாகத்தான் செல்ல வேண்டும். திண்டுக்கல்- -தேனி மெயின்ரோடாக உள்ளதால் வாகன போக்குவரத்து அதிகம் உள்ளது. காந்தி சிலை பின்புறம் பஜார் நுழைவு பகுதியில் ஆட்டோக்களை நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றி இறக்குகின்றனர். காந்தி சிலை முன் கிழக்கு பகுதியில் வரிசையாக ஆட்டோக்களை நிறுத்தி விடுகின்றனர். இதனால் தேனி ரோட்டில் வரும் வாகனங்கள், டூவீலர்கள் கடும் நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கின்றனர். இப் பகுதியில் டிராபிக் போலீசார் பணியில் இருந்தாலும் இதனை கண்டு கொள்வதில்லை. வாகனங்கள் விலகி போக முடியாத அளவிற்கு நிலைமை மோசமானால் தான் டிராபிக் போலீசார் ரோட்டிற்கு வந்து ஒழுங்குபடுத்துகின்றனர். தினமும் காலை 9:00 மணி முதல் 12:00 மணி வரை மற்றும் மாலை 4:00 முதல் இரவு 8:00 மணி வரை கடும் போக்குவரத்து நெரிசலில் மக்கள் தவிக்கின்றனர்.

பெரியகுளம்- தேனி பஸ் நிறுத்தில் ஆட்டோக்கள், டிரிப் வேன்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். பஸ்சிற்கு காத்திருக்கும் பயணிகள் நெரிசலில் சிக்குகின்றனர். பொதுமக்கள் வாகன ஓட்டிகள் இப்பகுதியில் கடந்து செல்வதற்குள் பெரும் அவஸ்தைக்குள்ளாகின்றனர். தென்கரை போலீசார் இப்பகுதியில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க தொடர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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