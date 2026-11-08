/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தேனியில் போக்குவரத்து நெரிசல்
ADDED : நவ 07, 2026 05:26 PM
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தேனி: தீபாவளி பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில் நேற்று தேனியில் ஜவுளி, பட்டாசு விற்பனை களைகட்டியது. மதுரை, பெரியகுளம், கம்பம் ரோட்டில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. ஜவுளி கடைகளுக்கு வந்தவர்கள், தங்கள் கார், டூவீலர்களில் ரோட்டில் நிறுத்தி சென்றனர். ரோடுகளை ஆக்கிரமித்து சிறிய கடைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இதனால் மதுரை ரோட்டில் நீண்ட வரிசையில் வாகனங்கள் காத்திருந்து சென்றன. போதிய போக்குவரத்து போலீசார் பணியில் இல்லாததால் வாகன ஒட்டிகள் அவதிப்பட்டனர். மதுரை ரோட்டில் ஆம்புலன்சுகள் நெரிசலில் சிக்கின.
போக்குவரத்து நெரிசல்.