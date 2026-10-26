குமுளி மலைப்பாதையில் தொடரும் போக்குவரத்து பாதிப்பு: இரவு நேர பயணத்தை தவிர்க்க வலியுறுத்தல்
குமுளி மலைப்பாதையில் தொடரும் போக்குவரத்து பாதிப்பு: இரவு நேர பயணத்தை தவிர்க்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 25, 2026 06:38 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:36 PM
கூடலுார்: குமுளி மலைப்பாதையில் மண் சரிவு, வாகனங்கள் பழுதால் அடிக்கடி போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. கனமழை பெய்வதால் இரவுபயணத்தை தவிர்க்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழக கேரளாவை இணைக்கும் முக்கிய வழித்தடங்களில் குமுளி மலைப் பாதையும் ஒன்றாகும். லோயர்கேம்பில் இருந்து குமுளி வரையுள்ள 6 கி.மீ., தூர ரோடு பல ஆபத்தான வளைவுகளைக் கொண்டதாகும். கொண்டை ஊசி வளைவு, இரைச்சல் பாலம், மாதா கோயில் வளைவு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மரங்கள் சாய்ந்து விழும் அபாயமும், மண் சரிவு ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளதாக தினமலர் நாளிதழில் அடிக்கடி சுட்டிக்காட்டப்பட்டு வருகிறது. சாய்ந்து விழும் ஆபத்தான மரங்களை முன்கூட்டியே அகற்ற வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆனால் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. சமீபத்தில் இரைச்சல் பலத்திற்கும் மேல் பகுதியில் ரோட்டின் குறுக்கே பாறை மற்றும் மரங்கள் சாய்ந்து பல மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. கடந்த வாரம் வன காளியம்மன் கோயில் அருகே சிமென்ட் லாரி பழுது ஏற்பட்டு 18 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. நேற்று முன் தினம் இரவும் மரம் சாய்ந்து இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் வாகனங்கள் கடந்துசொல்ல முடியாமல் மக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். மரங்கள் சாயும் போதும், பாறை உருண்டு விழுந்த போதும் வாகன போக்குவரத்து இல்லாததால் மிகப்பெரிய விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.
கன மழை பெய்து வருவதால் மலைப்பாதையில் இரவு பயணத்தை தவிர்க்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. சபரிமலை சீசன் துவங்க இன்னும் 20 நாட்கள் உள்ள நிலையில் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.