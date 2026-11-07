/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கூடலுார் பஜாரில் தொடரும் போக்குவரத்து நெரிசல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:46 PM
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கூடலுார்: கூடலுார் ராஜாங்கம் சிலையிலிருந்து பள்ளிவாசல் வரையுள்ள மெயின் பஜாரில் வியாபார நிறுவனங்கள், ரைஸ் மில், தனியார் மருத்துவமனை, மருந்து கடைகள் அதிகம் உள்ளது. இதனால் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம். கனரக வாகனங்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்துவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர்ந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் இல்லாத மதியம் மட்டும் கனரக வாகனங்களை மெயின் பஜாரில் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும். மற்ற நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுத்தும் வகையில் நிறுத்தும் கனரக வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை எடுக்க போலீசார் முன் வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.