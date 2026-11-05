/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/உர விற்பனையாளர்கள்,அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி
UPDATED : நவ 02, 2026 06:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:28 PM
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தேனி: தமிழகத்தில் தேனி உட்பட சில மாவட்டங்களில் உர விற்பனையில் புதிய நடைமுறை அமலாகிறது.
அதன்படி விவசாயிகள் உரம் வாங்க அலைபேசி செயலியில் பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் பற்றி விவசாயிகளுக்கு விளக்குவது, செயலியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது உள்ளிட்டவை பற்றி வேளாண் அலுவலர்கள், உர விற்பனை நிலையத்தினருக்கு பயிற்சி வகுப்பு சுக்குவாடன்பட்டி வேளாண் விற்பனைகுழு வளாகத்தில் நடந்தது. வேளாண் தரக்கட்டுப்பாட்டு உதவி இயக்குநர் திலகர் பயிற்சி அளித்தார். வேளாண் அலுவலர்கள் மணிகண்ட பிரசன்னா, ராமசந்திரன் உள்ளிட்டோர் பயிற்சி வகுப்பை ஒருங்கிணைத்தனர்.