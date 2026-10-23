ஒன்றிய பொறியாளர்கள் பணி இடமாற்றம்

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ADDED : அக் 01, 2026 06:34 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் 8 ஒன்றியங்களில் பணிபுரிந்த உதவி பொறியாளர்கள், இளநிலை பொறியாளர்கள் என 16 பேர் பணியிட மாற்றம் செய்து கலெக்டர் வைத்திநாதன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பெயர்/ தற்போதைய பணியிடம்/ புதிய பணியிடம்
1.ஜீவராணி/ உ.பொ., சின்னமனுார்/ உ.பொ., க.மயிலாடும்பாறை.
2.கார்த்திக்/ உ.பொ., க.மயிலாடும்பாறை/ உ.பொ.,ஆண்டிபட்டி.3.தெய்வலட்சுமி/ இ.பொ., ஆண்டிபட்டி/ உ.பொ., உத்தமபாளையம்.4.ரஞ்சிதா/ உ.பொ.,உத்தமபாளையம்/ உ.பொ., தேனி.5.சுபா/ உ.பொ., தேனி/ உ.பொ., போடி.6.நிவேதிதா/உ.பொ., போடி/ உ.பொ., உத்தமபாளையம்.7.பாண்டிச்செல்வி/ இ.பொ., உத்தமபாளையம்/ உ.பொ., சின்னமனுார்.8.மகேந்திரன்/ இ.பொ.,பெரியகுளம்/ இ.பொ.,சின்னமனுார்.9. உமாமகேஸ்வரி/ இ.பொ.,சின்னமனுார்/ உ.பொ., போடி.10. விவேகானந்தன்/ உ.பொ., போடி/ உ.பொ.,கம்பம்.11.கார்த்திக்ராஜா/உ.பொ.,கம்பம்/ உ.பொ., போடி.12.சோனா/ உ.பொ., போடி/ உ.பொ.,பெரியகுளம்.13.அஜய்குமார்/ உ.பொ.,, பெரியகுளம்/ உ.பொ.,தேனி.14.பிரகதீஸ்வரன்/ உ.பொ., தேனி/ உ.பொ.,ஆண்டிபட்டி.15.நாகராஜன்/ உ.பொ., ஆண்டிபட்டி/ உ.பொ., க.மயிலாடும்பாறை.16. முத்துக்கன்னி/ உ.பொ., க.மயிலாடும்பாறை/ உ.பொ., பெரியகுளம்.
**உ.பொ., உதவிப்பொறியாளர், **இ.பொ., இளநிலை பொறியாளர்.