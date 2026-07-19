பழங்குடியின மாணவர்கள் பள்ளி செல்ல வாகன வசதி

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:27 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
கூடலுார்:பளியன்குடி மாணவர்கள் லோயர்கேம்ப் பள்ளிக்குச் சென்று வர வாகன வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கூடலுார் அருகே வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது பளியன்குடி. 52 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பழங்குடியின மக்கள் அங்கு வசித்து வருகின்றனர். இங்குள்ள மாணவர்கள் படிக்க அருகிலேயே ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி உள்ளது. 6ம் வகுப்புக்கு மேல் படிக்க 4 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ள லோயர்கேம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு செல்கின்றனர். ஆனால் இப்பகுதியில் இருந்து தினந்தோறும் லோயர்கேம்ப் செல்ல வாகன வசதியில்லை. இதனால் மாணவர்கள் தினமும் நடந்து சென்று வந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று முன் தினம் பளியங்குளியில் கலெக்டர் வைத்திநாதன் ஆய்வு செய்தார். பள்ளி செல்ல வாகன வசதி செய்து தருமாறு கலெக்டரிடம் கோரிக்கை வைத்தனர்.
நகராட்சி கமிஷனர் ஏற்பாடு
இந்நிலையில் கூடலுார் நகராட்சி கமிஷனர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சொந்த செலவில் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு சென்ற வர வசதி செய்து தருவதாக கூறினார். அதற்காக வாகன ஏற்பாடு செய்துள்ளார். இதனால் மாணவர்கள், பெற்றோர் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.