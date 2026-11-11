புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள மரங்கள் வெட்டி விற்பனை: ‘2 சி’ பட்டா வழங்குவதில் கூடுதல் கவனம் தேவை
புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள மரங்கள் வெட்டி விற்பனை: ‘2 சி’ பட்டா வழங்குவதில் கூடுதல் கவனம் தேவை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:13 AM
கம்பம்: புறம்போக்கு நிலங்களில் வளர்க்கப்படும் மரங்களுக்கு வெட்டி விற்பனை செய்வதால் ‘2 சி’ பட்டா வழங்குவதில் வருவாய்த்துறை கூடுதல் கவனம் செலுத்த இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மரம் வளர்ப்பில் பல்வேறு அரசு துறைகள், நிறுவனங்கள், அமைப்புகள், சமூக ஆர்வலர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றன. தற்போது பனைவிதைகள் நடவு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
புறம்போக்கு நிலம், ஆறுகள், வாய்க்கால், கண்மாய் கரைகள், குளங்களில், தனி நபர்கள் ஆக்கிரமித்து, அதில் மரங்களை வளர்க்கின்றனர். பின்னர் அதை வெட்டுகின்றனர். இதுபற்றி கேட்டால் ‘எங்கள் மரம், நாங்கள் வளர்த்தது’ என கூறி ‘2 சி’ பட்டாவை காட்டுகின்றனர்.
அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பது குற்றமாகும். அவ்வாறு செய்பவர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவது போல ‘2 சி’ பட்டா வழங்குவது சிக்கலுக்கு வழிவகுக்கிறது. மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் ‘2 சி’ பட்டா வைத்துள்ளவர்கள் சிலர் மரங்களை வெட்டி விற்பனை செய்கின்றனர். கம்பம் பகுதியில் கம்பமெட்டு ரோடு, காமயகவுண்டன்பட்டி கேசவபுரம் கண்மாய் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் புறம்போக்கு நிலங்களில் இது போன்று மரங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளன.
எனவே வருவாய்த் துறையினர் ‘2 சி’ பட்டா வழங்கும் போது, கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.
மாநில வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் 2 சி பட்டா வழங்குவதை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.