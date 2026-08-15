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﻿ ஆண்டிபட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் மரங்கள் மாயம்

﻿ ஆண்டிபட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் மரங்கள் மாயம்

ADDED : ஆக 14, 2026 12:38 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 12:38 AM

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ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் 50 ஆண்டுகளை கடந்த மரங்களை இரவோடு இரவாக வெட்டி கடத்தி உள்ளனர்.

ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில் 50 ஆண்டுகளை கடந்த வேம்பு, அரசு, தென்னை உட்பட பலவகை மரங்கள் இருந்தன. ஆண்டிபட்டி ஒன்றிய அலுவலக கட்டட கட்டுமான பணி ரூ.6 கோடி மதிப்பில் கடந்த ஆண்டு தொடங்கியது. கட்டுமான பணிக்கு இடையூறு இருப்பதாக கூறி மரங்களை வெட்டி அப்புறப்படுத்தினர். கட்டுமான பணிகள் முழுமை பெற்று வரும் நிலையில் மீதம் இருந்த அலுவலக வளாகத்தில் நிழல் தந்த பசுமையான மரங்களையும் இரவோடு இரவாக வெட்டி அப்புறப்படுத்தி விட்டனர். கட்டுமான பணியின் போது சேதம் அடைந்து மரங்கள் பட்டுப்போனதாக தவறான தகவல்களை பதிவு செய்து மரங்களை வெட்டியது பலருக்கும் அதிருப்தி ஏற்படுத்தி உள்ளது. மத்திய மாநில அரசுகள் மரம் வளர்ப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஊக்கப்படுத்தி வரும் நிலையில் அரசு அலுவலக வளாகத்தில் இருந்த மரங்களை இரவோடு இரவாக வெட்டி அப்புறப்படுத்தியது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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