குமுளி மலைப்பாதையில் லாரி பழுது 18 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு: தொழிலாளர்கள், ஐயப்ப பக்தர்கள் பாதிப்பு
குமுளி மலைப்பாதையில் லாரி பழுது 18 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு: தொழிலாளர்கள், ஐயப்ப பக்தர்கள் பாதிப்பு
ADDED : அக் 17, 2026 05:22 PM
கூடலுார்: குமுளி மலைப்பாதையில் சிமென்ட் லாரி ஏற முடியாமல் திணறி பழுதாகி நின்றதால்18 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் ஏலத்தோட்ட தொழிலாளர்கள், ஐயப்ப பக்தர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
தமிழக கேரள எல்லையை இணைக்கும் முக்கிய மலைப்பாதையான குமுளி மலைப்பாதையில் பல ஆபத்தான வளைவுகள் உள்ளன. நேற்று முன்தினம் இரவு 8 மணிக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து கேரளா நோக்கிச் சென்ற சிமென்ட் லாரி குமுளி மலைப் பாதை வனகாளியம்மன் கோயில் அருகில் ஏற முடியாமல் திணறி பழுதாகி நின்றது. 24 டயர் உள்ள லாரி என்பதால் உடனடியாக அப்பகுதியில் இருந்து அகற்றுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதனால் இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே போக்குவரத்து தடைப்பட்டது. டூ வீலர், கார் செல்லும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இருந்த போதிலும் மேலிருந்து கீழ்நோக்கி வரும் வாகனங்கள் வர முடியாமல் கீழிருந்து சென்ற வாகனங்கள் இரு பகுதிகளில் நிறுத்தியதால் போக்குவரத்து முற்றிலும் தடைப்பட்டது. இதனை கட்டுப்படுத்த இரவு நேரத்தில் போலீசாரும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. குமுளியிலிருந்து இரவு நீண்ட தூரம் செல்லும் அனைத்து பஸ்களும் செல்ல முடியவில்லை.
பாதிப்பு:
நேற்று முன்தினம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் பந்த் நடந்ததால் தமிழகப் பகுதியில் இருந்து ஏராளமான வாகனங்கள் இரவு கிளம்பிச் சென்றன. ஆனால் மலைப்பாதையில் போக்குவரத்து பாதிப்பால் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டன. தினந்தோறும் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள ஏலத் தோட்டங்களுக்கு தோட்டத் தொழிலாளர்களை ஏற்றிச்செல்லும் நூற்றுக்கணக்கான ஜீப்புகள் குமுளி மலைப் பாதையில் செல்ல முடியாததால் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். மேலும் இன்று ஐப்பசி 1ல் சபரிமலை நடை திறப்புக்கப்படுவதால் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் ஐயப்ப பக்தர்கள் வாகனங்களும் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கின. இதனால் இரவு முழுவதும் கடந்து செல்ல முடியாமல் பக்தர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.
18 மணி நேரம்:
லாரியில் இருந்த சிமென்ட் மூடைகள் மற்றொரு லாரி வரவழைக்கப்பட்டு அதில் மாற்றப்பட்டன. 18 மணி நேரத்திற்குப் பின் நேற்று மதியம் 2 மணிக்கு அப்பகுதியில் இருந்து லாரி அகற்றப்பட்டது. அதன்பின் போக்குவரத்து சீரானது. மலைப்பாதையில் கூடுதல் பாரம் ஏற்றிச் செல்லும் 24 டயர் உள்ள லாரிகளை குறிப்பிட்ட நேரம் ஒதுக்கப்பட்டு அனுமதிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர். ஆனால் போலீசார் கண்டுகொள்ளாததால் தொடர்ந்து இது போன்ற நெரிசல் ஏற்பட்ட வண்ணம் உள்ளது.