சோத்துப்பாறை அணை உபரி நீர் திறப்பில் த.வெ.க.,வினர் ‘ரீல்ஸ்’ சர்ச்சை ஆனது: நீர்வளத்துறையினர் போலீசில் புகார்
சோத்துப்பாறை அணை உபரி நீர் திறப்பில் த.வெ.க.,வினர் ‘ரீல்ஸ்’ சர்ச்சை ஆனது: நீர்வளத்துறையினர் போலீசில் புகார்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:50 PM
பெரியகுளம்: தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் சோத்துப்பாறை அணை உபரிநீரினை நீர் வளத்துறை அனுமதி பெறாமல் த.வெ.க., வினர் திறந்து பூ துாவியது சமூக வலைத்தளங்களில் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து நீர்வளத்துறையினர் தென்கரை போலீசில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
பெரியகுளம் அருகே சோத்துப்பாறை அணை உள்ளது. கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் பெய்யும் மழையால் அணைக்கு நீர் வருகிறது. அணையின் நீர்மட்டம் 126.28 அடி உயரம். பெரியகுளம் குடிநீருக்கு வினாடிக்கு 3 கன அடி நீர் திறக்கப்படுகிறது. அணையில் இருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்.,15 முதல் 20 க்குள் பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்படும். இதனால் பழைய, புதிய ஆயக்கட்டு நிலங்கள் 3905 ஏக்கர் பயன்பெறும். இந்தாண்டு அக்.,23ல் அணை நிரம்பி மறுகால் பாய்ந்தது. ஆரம்பத்தில் 500 கன அடி உபரி நீர் சென்ற நிலையில் நேற்று 50 கன அடியாக குறைந்தது. தொடர்ந்து மழை இன்றி நீர் வரத்து குறைந்து பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பது தாமதமாகிறது.
த.வெ.க., வினர் ரீல்ஸ்:
சோத்துப்பாறை அணையின் கீழ் 1.5 கி.மீ., துாரம் வாய்க்காலில் செல்லும் உபரிநீரினை, புதுவாய்க்கால் தலைமதகு பகுதியில் நேற்று முன்தினம் புது ஆயக்கட்டு விவசாயிகளுடன் இணைந்து த.வெ.க., தேனி வடகிழக்கு மாவட்ட இணைச் செயலாளர் ஷேக்அலி தலைமையில் கட்சியினர் பூ துாவி திறந்து வைத்தனர். இதை சமூக வலைதளங்களில் சோத்துப்பாறை அணையை நீர் வளத்துறை அனுமதி பெறாமல், த.வெ.க., கட்சியினர் திறந்து வைத்ததாக சர்ச்சை எழுந்தது.
அணையை திறந்ததாக தவறான தகவல்:
இது குறித்து உதவி செயற்பொறியாளர் அன்பரசன் கூறுகையில்: சோத்துப்பாறை அணையிலிருந்து செல்லும் உபரிநீர் 26 கி.மீ., துாரமுள்ள குள்ளப்புரம் வராகநதி வழியாக வைகை அணையில் கலக்கும். உபரிநீரினை 10 கண்மாய்களுக்கு விவசாயிகள் தேக்குவர். பொதுவாக உபரிநீரின் மதகை திறந்து விவசாயிகள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். விவசாயிகளுடன் இணைந்து விவசாயிகள் அல்லாதவர்கள் திறந்து வைத்து மலர் துாவி, சோத்துப்பாறை அணையை திறந்ததாக தவறான தகவல்களை சமூக வலை தளங்களில் வெளியிட்டது தவறு. அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்ககோரி தென்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.