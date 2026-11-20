அனுமதியின்றி உபரிநீரை திறந்து த.வெ.க.,வினர் 'ரீல்ஸ்': பா.ஜ., போராட்டம்
அனுமதியின்றி உபரிநீரை திறந்து த.வெ.க.,வினர் 'ரீல்ஸ்': பா.ஜ., போராட்டம்
UPDATED : நவ 19, 2026 11:25 PM
ADDED : நவ 19, 2026 05:46 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் சோத்துப்பாறை அணை வாய்க்கால் உபரிநீரை அனுமதியின்றி திறந்து த.வெ.க.,வினர் ரீல்ஸ் வெளியிட்டதை கண்டித்து தேனி மாவட்ட பா.ஜ., சார்பில் போராட்டம் நடந்தது. சோத்துப்பாறை அணையின் கீழ் உள்ள புது வாய்க்காலில் இருந்து உபரிநீரை த.வெ.க.,வினர் திறந்து விட்டனர். நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் அனுமதி இல்லாமல் விவசாயிகளுடன் இணைந்து த.வெ.க.,வினர் நீரை திறந்து ரீல்ஸ் வெளியிட்டதாக சர்ச்சை எழுந்தது. இதுகுறித்து நீர்வளத்துறை புகாரில் தென்கரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
இதை கண்டித்து பெரியகுளம் நீர்வளத்துறை அலுவலகம் முன் பா.ஜ., மாவட்ட தலைவர் ராஜபாண்டியன் தலைமையில் அக்கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பா.ஜ.,வினர் அரசு அலுவலகத்திற்குள் செல்வதை தடுக்க நுழைவாயில் பூட்டப்பட்டு, போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டது.
இதனால் பின்புற நுழைவாயில் முன் பா.ஜ.,வினர் போராட்டம் நடத்தினர். நீர்வளத்துறை செயற்பொறியாளர் சரவணனை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பி அவர் நேரில் வந்து விளக்கமளிக்க வலியுறுத்தினர். போலீசார் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் அங்கு வந்த செயற்பொறியாளர் சரவணனிடம் பல்வேறு புகார்களை கூறி பா.ஜ.,வினர் முறையிட்டனர்.