ஓய்வு ராணுவ வீரரிடம் ரூ.30 லட்சம் மோசடி இருவர் கைது
ஓய்வு ராணுவ வீரரிடம் ரூ.30 லட்சம் மோசடி இருவர் கைது
UPDATED : அக் 31, 2026 08:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:36 PM
தேனி: தேனி பென்னிகுவிக் நகரை சேர்ந்தவர் பிரகாசம் 62. ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர். இவருக்கு கடந்த ஏப்.,லில் விக்ரம் என்பவர் அலைபேசியில் அறிமுகம் ஆனார். அவர் தன்னை தொலைத்தொடர்பு துறை அலுவலர் என்றார். பிரகாசம் பெயரில் உள்ள சிம்கார்டு எண்ணில் இருந்து ஆபாச புகைப்படங்கள் பரப்பப்படுவதாக பெங்களூரு இந்திரா நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் கொடுத்ததாக கூறினார். இந்திரா நகர் எஸ்.ஐ., தீபாலி எனக்கூறி பெண் ஒருவர் தொடர்பு கொண்டு, பிரகாசத்தை ‘சிக்னல்’ செயலி யை பதிவிறக்கம் செய்து, அதில் வங்கி கணக்கு விபரங்களை பதிவிட கூறினார். அவரும் அப்படியே செய்தார். இந்நிலையில் பிரகாசம் பெயரில் புது ஏ.டி.எம்., கார்டு கிடைத்ததாகவும், அது பணமோசடி வழக்கில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் பெண் கூறினார். மேலும் விபச்சார தொழில் செய்யும் சதாகத் கான் டில்லி விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருக்கும், பிரகாசத்திற்கும் தொடர்பு உள்ளதாக கூறி மிரட்டினர். இதற்கிடையே தயா நாயக் என்பவர், தன்னை சி.பி.ஐ., அதிகாரி என பிரகாசத்திடம் அலைபேசியில் அறிமுகமானார். மேலும் பணமோசடி குறித்து விசாரிக்க உள்ளதாக கூறினார்.
வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் இருக்க ரூ.52 லட்சத்தை டெபாசிட் செலுத்த கூறினார். பிரகாசம், நகையை அடகு வைத்தும், கடன் பெற்றும் ரூ.30 லட்சத்தை அவர்கள் கூறிய வங்கி கணக்குகளுக்கு ஏப்., 8 முதல் ஏப்.24 வரை பல்வேறு தவணைகளாக செலுத்தினார். சென்னை ஆடிட்டரை தொடர்பு கொள்ள பிரகாசத்தை அறிவுறுத்தினர். பின் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த பிரகாசம் தேனி சைபர் கிரைம் போலீசில் ஜூனில் புகார் செய்தார்.
இந்நிலையில் மஹாராஷ்டிராவை சேர்ந்த சுல்தான் மக்பூல் டைர் 31, வினோத் சந்தீப் 21 ஆகிய இருவரையும் சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் அரசு அதிகாரிகள் போல் பேசி, டிஜிட்டல் கைது செய்து பிரகாசத்திடம் ரூ.30 லட்சத்தை மோசடி செய்தது தெரிந்தது.