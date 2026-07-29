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மூதாட்டியிடம் 2.75 பவுன் செயின் பறித்த இருவர் கைது
மூதாட்டியிடம் 2.75 பவுன் செயின் பறித்த இருவர் கைது
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:35 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM
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தேனி:கொடுவிலார்பட்டி பாலாஜி நகரை சேர்ந்தவர் விஜயலட்சுமி 75.
இவர் கொடுவிலார்பட்டி-தேனி மெயின் ரோட்டில் ஜூலை 28 காலையில் கணவருடன் நடைபயிற்சி சென்றார். அப்போது கண்டமனுாரை சேர்ந்த சந்தோஷ் 20, அன்னஞ்சியை சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன் ஆகியோர் ஒரே டூவீலரில் சென்று மூதாட்டி கழுத்தில் அணிந்திருந்த 2.75 பவுன் தங்க சங்கிலியை பறித்து தப்ப முயன்றனர். அங்கிருந்தவர்கள் இருவரையும் பிடித்து பழனிசெட்டிபட்டி போலீசில் ஒப்படைத்தனர். முன்னதாக விரட்டியவர்களுக்கு பயந்து பறித்த 2 தங்க சங்கிலிகளை ரோடு, குப்பை தொட்டியில் வீசினர். விஜயலட்சுமி புகாரில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். பிடிபட்ட இருவரும் முதல்முறையாக சங்கிலி பறிப்பில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.