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பூட்டிய வீட்டிற்குள் பணம் திருடிய இருவர் கைது

பூட்டிய வீட்டிற்குள் பணம் திருடிய இருவர் கைது

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:40 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:35 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:40 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:35 PM

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போடி:போடியில் பூட்டிய வீட்டிற்குள் நுழைந்து ரூ. 52 ஆயிரம் திருடி காரில் தப்பிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

போடி வ.உ.சி., நகர் ஏலக்காய் வியாபாரி பாலாஜி 40. நேற்று முன்தினம் மதியம் வீட்டை பூட்டி விட்டு மனைவியுடன் திருமணத்திற்கு வெளியூர் சென்றார். அருகே வசிக்கும் இவரது நண்பர் நவீன், மனைவி தீபிகா பாலாஜி வீட்டின் முன் நின்று திருமணத்திற்கு செல்ல பாலாஜியை அலைபேசியில் அழைத்தனர். அவர் சென்று கொண்டிருப்பதாக கூறினார். அப்போது வீடு திறந்து உள்ளே ஆட்கள் இருப்பதாக கூறினார். பாலாஜி திரும்பி வந்து வீட்டிற்குள் சென்றபோது இருவர் வெளியே ஓடினர்.

அவர்களை பிடிக்க முயன்ற போது கத்தியால் நவீன், மனைவி தீபிகா வை காயப்படுத்தி காரில் தப்பினர். பீரோவில் இருந்த ரூ.52 ஆயிரம், 7 கிராம் வெள்ளி காசு, ஸ்மார்ட் வாட்ச் திருடு போனது தெரிந்தது. பாலாஜி புகாரில் போலீசார் அப்பகுதி சி.சி.டி.வி., கேமராவில் வீட்டில் திருடிய இருவர் மாருதி காரில் தப்பி சென்றது தெரிந்தது.

மாவட்ட அளவில் போலீசருக்கு அலர்ட் செய்தனர். தேவதானப்பட்டி காட்ரோடு சோதனை சாவடியில் காரில் சென்றவர்களை போலீசார் பிடித்தனர். காரில் இருந்த மூவரில் ஒருவர் தப்பி ஓடினார். விசாரணையில் சிவகங்கையை சேர்ந்த முத்துப்பாண்டி 29. சதீஷ் 24. தப்பி ஓடிய சுரேந்திரன் மதுரையை சேர்ந்தவர் என தெரிந்தது. போடி டவுன் போலீசார இருவரையும் கைது செய்து காரை பறிமுதல் செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

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