/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ பஸ் - பைக் மோதல் இருவர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 12:06 AM
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உத்தமபாளையம்: பைக் - அரசு பஸ் மோதிய விபத்தில், வேதநாயகம், 42, ஆரோக்கிய பிரபாகர், 36, ஆகியோர் நேற்று உயிரிழந்தனர்.
தேனி மாவட்டம், தாமஸ்காலனியை சேர்ந்தவர் வேதநாயகம். இவரது உறவினர் ஆரோக்கிய பிரபாகர். இருவரும், நேற்று முன்தினம் இரவு, அனுமந்தன்பட்டிக்கு சென்று விட்டு, பைக்கில் உத்தமபாளையம் திரும்பி கொண்டிருந்தனர்.
பைக்கை வேதநாயகம் ஓட்டினார். உத்தமபாளையம் பி.டி.ஆர்., காலனி அருகே வந்தபோது, தேனியில் இருந்து கம்பம் நோக்கி சென் ற அரசு பஸ், பைக் மீது மோதியதில், வேதநாயகம், ஆரோக்கிய பிரபாகர் உயிரிழந்தனர்.
அரசு பஸ் டிரைவர் வெங்கடேசன் மீது வழக்கு பதிந்து, உத்தமபாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.