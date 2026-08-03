/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ அரசு பஸ் மோதி இருவர் பலி
ADDED : ஆக 02, 2026 11:14 PM
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உத்தமபாளையம்: தேனி உத்தமபாளையம் அருகே அரசு பஸ் டூவீலர் மீது மோதிய விபத்தில் இருவர் பலியாகினர்.
உத்தமபாளையம் தாலுகா தாமஸ்காலனி வேதநாயகம் 42, இவரது உறவினர் ஆரோக்கிய பிரபாகர் 36.
இருவரும் நேற்று முன்தினம் இரவு அனுமந்தன்பட்டிக்கு சென்று விட்டு டூவீலரில் உத்தமபாளையம் திரும்பினர்.
டூவீலரை வேதநாயகம் ஒட்டினார். உத்தமபாளையம் பி.டி.ஆர்., காலனி அருகே தேனியில் இருந்து கம்பம் நோக்கி சென்ற அரசு பஸ், டூவீலர் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் வேதநாயகம் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
ஆரோக்கிய பிரபாகர் தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப் பட்டு நேற்று உயிரிழந்தார். அரசு பஸ் டிரைவர் வெங்கடேசன் மீது வழக்கு பதிந்து உத்தம பாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.