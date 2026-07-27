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﻿ டிராக்டர் கவிழ்ந்து விபத்து இருவர் உடல் நசுங்கி சாவு

﻿ டிராக்டர் கவிழ்ந்து விபத்து இருவர் உடல் நசுங்கி சாவு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:28 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:28 PM

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தேவதானப்பட்டி: பெரியகுளம் அருகே டிராக்டர் கவிழ்ந்த விபத்தில், ரவிச்சந்திரன், 37, சக்திவேல், 50, ஆகியோர் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர்.

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகே, கைலாசபட்டியை சேர்ந்தவர் சக்திவேல். இவரது உறவினர் ரவிச்சந்திரன்.

இருவரும் நேற்று காலை, ஜெயமங்கலம் அருகே உள்ள கீழக்காமக்காபட்டியில் உள்ள கிரசரில் 'எம்.சாண்ட ் ' வாங்கி கொண்டு, டிராக்டரில் கைலாசபட்டிக்கு சென்றனர். டிராக்டரை ரவிச்சந்திரன் ஓட்டினார்.

கீழக்காமக்காபட்டி -- மேல்மங்கலம் சாலையில் சென்றபோது, டிராக்டர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. அதன்பின், பள்ளத்தில் இருந்த மின் கம்பத்தில் மோதியது.

இதில், மின் கம்பம் சாய்ந்து, டிராக்டர் மீது விழுந்ததில், ரவிச்சந்திரன், சக்திவேல் இருவரும், உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர். ஜெயமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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