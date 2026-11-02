பெரியகுளம் அருகே ஆற்றில் மூழ்கி இரு பள்ளி மாணவர்கள் பலி
பெரியகுளம் அருகே ஆற்றில் மூழ்கி இரு பள்ளி மாணவர்கள் பலி
ADDED : நவ 01, 2026 05:30 PM
தேவதானப்பட்டி: தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் வராகநதியில் கை, கால் கழுவச்சென்ற பள்ளி மாணவர்கள் மிதுன்சத்யா 12, பாலதர்ஷன் 13, நீரில் மூழ்கி பலியாகினர்.
பெரியகுளம் தாலுகா மேல்மங்கலம் கீழத்தெரு கார்த்திக் மகன் மிதுன்சத்யா. முத்தையா மகன் பாலதர்ஷன். இவர்கள் தேனியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 7ம் வகுப்பு படித்தனர். இருவரும் இன்று (நவ.,1) காலை நண்பர்களுடன் ஜெயமங்கலம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பின்புறம் உள்ள வராகநதி கரையில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டனர்.
பின் மிதுன்சத்யா, பாலதர்ஷன் கை, கால்களை கழுவுவதற்கு ஆற்றில் இறங்கினர். அப்போது 10 அடி ஆழ பள்ளத்தில் இருவரும் சிக்கினர். அப்பகுதியினர் இருவரையும் மீட்டு பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். இருவரும் இறந்துவிட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து ஜெயமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.-
வராகநதியில் நடைபெறும் தொடர் மணல் திருட்டால் பல இடங்களில் இதே போன்று அதிக ஆழத்துடன் கூடிய பள்ளங்கள் காணப்படுகின்றன. மணல் திருட்டால் ஏற்பட்ட பள்ளத்தில் சிக்கி மாணவர்கள் இறந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.