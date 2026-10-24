/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/டூவீலர், பணம் ரூ.4 லட்சம் திருட்டு
UPDATED : அக் 11, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 11, 2026 04:26 PM
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பெரியகுளம்: லட்சுமிபுரம் அருகே கிருஷ்ணாபுரம் பாரதியார் நகர் திருப்பதி.
இவரது மனைவி பாப்பாலட்சுமி 46. இவர் லட்சுமிபுரம் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் ஒப்பந்த வணிக தொடர்பாளராக பணி புரிகிறார். இவர் பெருமாள் கோயில் அருகில் டூவீலரை நிறுத்தி விட்டு அருகேயுள்ள கடையில் பூ வாங்க சென்றார். திரும்பி வந்த போது டூவீலரை காணவில்லை. டூவீலரில் முதியோர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்க ரூ.4 லட்சம் ரொக்கம், 5 ஏ.டி.எம்., கார்டுகள், வாடிக்கையாளர்கள் பெயர்களை சரிபார்க்கும் பி.ஓ.சி., கருவிகள் இருந்தன. டூவீலர், பணம் ரூ.4 லட்சம் உள்ளிட்டவை திருடு போனது. அவரது புகாரில் தென்கரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.