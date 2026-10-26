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மரம் விழுந்து இரு பெண்கள் பலி

மரம் விழுந்து இரு பெண்கள் பலி

UPDATED : அக் 26, 2026 12:25 AM

ADDED : அக் 25, 2026 08:35 PM

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UPDATED : அக் 26, 2026 12:25 AM ADDED : அக் 25, 2026 08:35 PM

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மூணாறு: கேரள மாநிலம் மூணாறு அருகே மங்குளம் ஊராட்சியில் சிங்குடி மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் ஏலத்தோட்டத்தில் உலர்ந்த மரம் சாய்ந்து இரண்டு பெண் தொழிலாளர்கள் இறந்தனர்.

அப்பகுதியில் ஜார்ஜ்குட்டிக்கு சொந்தமான ஏலத்தோட்டத்தில் சிங்குடி மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கும் கிராமத்தை சேர்ந்த எட்டு பெண்கள் இன்று (அக்.,25) வேலை செய்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது லேசான மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. நீண்ட காலமாக உலர்ந்து காணப்பட்ட மரம் மதியம் 1:00 மணிக்கு திடீரென சாய்ந்தது. அதில் சிக்கி பெத்தண்ணன் மனைவி சில்லியம்மா 61, ராமலிங்கம் மனைவி வீரலட்சுமி 51, சம்பவ இடத்தில் இறந்தனர். எஞ்சிய ஆறு தொழிலாளர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர். மூணாறு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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