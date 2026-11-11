/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/டயர் வெடித்து அரசு பஸ் ‘பஞ்சர்’
UPDATED : நவ 08, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:01 PM
அ நிறம் | அளவு
தேனி: தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி அரசு பஸ்(TN57N2893) புறப்பட்டது. பஸ் புறப்பட்டு 100 மீ., செல்வதற்குள் பஸ்சின் முன்பக்க படிக்கட்டு அருகே இருந்த டயர் வெடித்தது. சுதாரித்த பஸ் டிரைவர் பஸ்சை ரோட்டின் ஓரமாக நிறுத்தினார். பஸ்சில் பயணித்த பயணிகள் இறக்கி விடப்பட்டனர். குறைந்த அளவே பஸ்கள் இயக்கப்பட்டதால் நீண்ட நேரத்திற்கு பின் பயணிகள் வேறு பஸ்சில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
இதுபற்றி போக்குவரத்து அலுவலர்கள் கூறுகையில், ரீ–பட்டன் செய்யப்பட்ட பழைய டயர் என்பதால் திடீரென வெடித்தது. யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்றனர். மாற்று டயர் பஸ் பொருத்துப்பட்டு பஸ் புறப்பட்டு சென்றது.