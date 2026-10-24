மேன்ஹோல் வழியாக வெளியேறும் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீரால் அவதி: குளம் போல் தேங்குவதால் சிரமம்
மேன்ஹோல் வழியாக வெளியேறும் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீரால் அவதி: குளம் போல் தேங்குவதால் சிரமம்
UPDATED : அக் 11, 2026 01:04 AM
ADDED : அக் 10, 2026 06:59 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் வடகரை மில்லர் ரோட்டில் மேன்ஹோல் வழியாக வெளியேரும் பாதாள சாக்கடை கழிவு நீரால் சுகாதாசீர் கேடு ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் அவதியடைகின்றனர்.
பெரியகுளம் தென்கரை சுதந்திர வீதியில் இருந்து ஆடுபாலம் வழியாக தென்கரை, வடகரை பகுதியை இணைக்கும் மில்லர்ரோடு முக்கிய பகுதியாகும். இப்பகுதிய நகராட்சி 20 வது வார்டுக்கு உட்பட்டது. இந்த ரோடு வழியாக அரசு ஆண்கள், பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு மாணவர்கள், மாணவிகள் சென்று வருகின்றனர்.
இந்தப்பகுதி வழியாக செல்லும் பாதாளச்சாக்கடை குழாயில் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகிறது. சிலதினங்களுக்கு முன் பெய்த மழையால் பாதாளச்சாக்கடை செல்லாமல் 3 இடங்களில் மேன்ஹோல் வழியாக கழிவுநீர் ரோட்டில் குளம் போல் தேங்கியது. இதனால் துர்நாற்றம்வீசி சுகாதார சீர் கேடு ஏற்படுகிறது.
பொதுமக்கள், கவுன்சிலர் என யார் புகார் அளித்தும் நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. பள்ளி மாணவர்கள், பொதுமக்கள் அவதியடைவதை தவிர்க்க நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.