போடியில் பயன்பாடு இல்லாத கண்காணிப்பு கேமராக்கள்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:46 PM
போடி: போடி நகர், பஸ்ஸ்டாண்ட் பகுதியில் திருட்டு, ஈவ் டீசிங் உள்ளிட்ட குற்ற செயல்களில் ஈடுபவர்களை கண்டறிய அமைக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பயன்பாடு இன்றி உள்ளன.
போடி நகர், பஸ்ஸ்டாண்ட் பகுதியில் திருட்டு, ஈவ்டீசிங் உள்ளிட்ட குற்ற சம்பவங்கள் நடப்பதை தடுக்கவும், அதில் ஈடுபடுவோரை கண்டறிய ரூ.3 லட்சம் செலவில் போடி பஸ்ஸ்டாண்ட், தேவர்சிலை, கட்ட பொம்மன் சிலை, பரமசிவன் கோயில் ரோடு, மீனாட்சி தியேட்டர் லைன், பி.ஹைச்.ரோடு, நகைக்கடை பஜார், கருப்பசாமி கோயில் ரோடு பகுதிகளில் போலீசார் மூலம் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 30 க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டன.
தற்போது கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பராமரிப்பு இன்றியும், சில இடங்களில் மாயமாகி உள்ளன. போடி பஸ்ஸ்டாண்ட் கருப்பசாமி கோயில் பகுதியில் கஞ்சா, மது விற்பனை, டூவீலர் திருட்டு சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது. குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோரை கண்டறிய முடியாமல் போலீசார் சிரமம் அடைந்து சிரமம் அடைகின்றனர். குற்றங்களை தடுக்கவும், அதில் ஈடுபடுவோரை கண்டறிய அமைக்கப் பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்களை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர டி.எஸ்.பி., நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.