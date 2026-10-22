வளர்ச்சி பணிகளில் முன்னோடி உப்புக்கோட்டை ஊராட்சி

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:29 AM
போ டி ஒன்றியம், உப்புக்கோட்டை ஊராட்சி செயலாளர் ஆர்.முத்துக்குமார் கூறுகையில்: எம்.ஜி.என்.ஆர்.இ.ஜி.எஸ்., மற்றும் வி.பி.இராம்ஜி., திட்டத் தின் கீழ் ரூ.15.04 லட்சம் செலவில் உப்புக்கோட்டை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட குண்டல் நாயக்கன்பட்டியில் ஜக்கம் மாள்குளம், பாலார்பட்டி மல்லிங்கர் சாமி குளம் புனரமைத்தல், பாலார்பட்டி பெரிய ஓடையில் வரத்து வாய்க்கால் மேம்பாடு செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
ஊராட்சி பொதுநிதி ரூ.4.15 லட்சம் செலவில் பாலார்பட்டி அரசு கள்ளர் நடுநிலைப் பள்ளி படிக்கூடு பகுதியில் வெப்பத்தை தடுக்கும் வகையில் கூரைத் தகடு அமைப்ப தற்கான பணிகள் நடைபெற உள்ளது.
உப்புக்கோட்டை புற்றுக்கோயில் தெருவில் சாக்கடை, சிமென்ட் ரோடு புகழ் பேக்கரி அருகே சிறு பாலம் அமைக்கப்பட உள்ளன. தெருக்களில் பிளாஸ்டிக் இல்லாத வகையில் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது, பி.டி.ஓ., சுபாஷ் சந்திரபோஸ், சீதாராமன் ஆலோசனை படி ஊராட்சி பகுதியில் தொற்று பரவாமல் இருக்க கிருமி நாசினி, பிளிச்சிங் பவுடர் தெளிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றோம் என்றார்.