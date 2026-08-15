குறுகிய நாளில் அதிக வருவாய் தரும் பட்டு வளர்ப்பில் ஆர்வம்! மானியத்தில் இ.சி.,மல்பெரி கூடம் வழங்க வலியுறுத்தல்
குறுகிய நாளில் அதிக வருவாய் தரும் பட்டு வளர்ப்பில் ஆர்வம்! மானியத்தில் இ.சி.,மல்பெரி கூடம் வழங்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஆக 15, 2026 05:49 AM
ADDED : ஆக 14, 2026 03:20 PM
போடி : தேனி மாவட்டத்தில் குறுகிய நாளில் அதிக வருமானம் கிடைக்கும் பட்டு கூடு வளர்ப்பில் விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இத் தொழிலை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மானியத்துடன் கூடிய இ.சி. மல்பெரி கூடம் வழங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் போடி அருகே அம்மாபட்டி, சுந்தரராஜபுரம், விசுவாசபுரம், பெருமாள்கவுண்டன்பட்டி, காமராஜ புரம், பத்திரகாளிபுரம், தேனி, கம்பம் பகுதியில் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். பட்டுபுழு வளர்ப்பிற்கான மல்பெரி நாற்று ஒன்று ரூ.2 முதல் ரூ.2.50 க்கு சேலம், கோவையில் இருந்து வாங்குகின்றனர். ஏக்கருக்கு 5000 நாற்று நடவு செய்கின்றனர். 4 மாதத்தில் செடி நன்கு வளர்ந்து விடும். பட்டுகூடு உற்பத்திக்கான இளம் புழு வளர்ப்பு மையத்தில் வாங்குகின்றனர். இளம்புழுக்களை உரிய வெப்பநிலையில் சுத்தமான அறையில் பராமரிக்கின்றனர்.
மல்பெரி இலைகளை உணவாக உட்கொள்ளும் புழுக்கள் வளர, வளர தட்டுகள் அதிகப்படுத்த வேண்டும். புழு 20 நாட்களில் தன்னை சுற்றி பட்டுகூடு அமைக்கிறது. 25 வது நாளில் பட்டுக்கூடு விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லப்படும்.
தற்போது வெண் பட்டுகூடு கிலோ ரூ.700 முதல் 750 விலை கிடைக்கிறது. பட்டு வளர்ப்பு மூலம் மற்ற விவசாயத்தை காட்டிலும் 25 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஏக்கருக்கு ரூ.80 ஆயிரம் வரை வருமானம் கிடைக் கிறது. ஆண்டுக்கு ரூ.7 லட்சம் முதல் ரூ.9 லட்சம் வருமானம் பெறலாம். நிலம் பண்படுத்துதல் பட்டு உற்பத்திக்கென ரூ.5 லட்சம் வரை மானியம் கிடைக்கிறது.
இ.சி., மல்பெரி கூடம்
புழு வளர்ப்பிற்கு தற்போது குளிரூட்டப்பட்ட, எக்சாஸ்ட் மின் விசிறியுடன் இ.சி., மல்பெரி கூடம் அமைக்கப்படுகிறது. இதில் பருவநிலைக்கு ஏற்ப சென்சார் மூலம் ஈரப்பதத்தை கூட்டி, குறைத்து கொள்ளும், கிருமிகள் உள்ளே செல்லாமல், பட்டு புழுக்களின் இறப்பு சதவீதத்தை குறைக்கும். புழுக்கள் ஆரோக்கியத்துடன் அதிக பட்டுக் கூடுகளை உற்பத்தி செய்ய இக் கூடம்பயன்படுகிறது.
மானிய உதவி தேவை: பட்டு வளர்ப்பு விவசாயி அழகேசன் கூறியதாவது: பட்டு உற்பத்தி செய்ய மல்பெரி நாற்று, உரம், முட்டை வைக்கும் வலைகள், பராமரிப்பு கூலி, கூடு எடுக்கும் செலவு அதிகரித்து உள்ளது. இருப்பினும் பட்டு வளர்ப்பை தொடர்கிறோம். 100 நாள் வேலை காரணமாக தொழிலாளர் பற்றாக்குறை உள்ளதால் சிலர் தொழிலை மேம்படுத்த ஆர்வம் காட்டாமல் உள்ளனர். பட்டு வளர்ப்பு தொழிலை ஊக்குவிக்க தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு, தொழில் நுட்பத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் மானியத்துடன் கூடிய இ.சி. மல்பெரி கூடம் வழங்க அரசு முன்வர வேண்டும் என்றார்.
இ.சி., மல்பெரி கூடம்
நவீன குளிரூட்டப்பட்ட, எக்சாஸ்ட் மின் விசிறி உடன் கொண்டது இ.சி., மல்பெரி கூடம். பருவநிலைக்கு ஏற்ப சென்சார் மூலம் ஈரப்பதத்தை கூட்டி, குறைத்து கொள்ளும், கிருமிகள் உள்ளே செல்லாமல், பட்டு புழுக்களின் இறப்பு சதவீதத்தை குறைக்கும் வகையில் ஆரோக்கியத்துடன் அதிக அளவில் பட்டுக் கூடுகளை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது.