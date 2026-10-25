வயல்களில் தண்ணீர் தேங்காமல்பார்த்துக்கொள்ள வலியுறுத்தல்
வயல்களில் தண்ணீர் தேங்காமல்பார்த்துக்கொள்ள வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 24, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:44 PM
தேனி: மழைநீரில் நெல் பயிர் மூழ்கியுள்ள தாழ்வான பகுதிகளை கண்டறிந்து தண்ணீரை வெளியேற்றி பாதுகாக்க தேனி வேளாண் இணை இயக்குநர் மீனாகுமாரி விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
அவர் தெரிவித்தள்ளதாவது: மாவட்டத்தில் பெய்யும் தொடர்மழையால் வயல்களில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்தால் அதை வெளியேற்ற வேண்டும். நெற்பயிர் இலைகள் தழைச்சத்து, துத்தநாகசத்து குறைபாடு ஏற்பட்டு இளமஞ்சள் நிறமாக காட்சியளித்தால் ஏக்கருக்கு 2 கிலோ யூரியா, ஒரு கிலோ துத்தநாகசல்பேட் உரத்தை 200 லி., தண்ணீரில் கலந்து கைத்தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்க வேண்டும். இளம் நாற்றுகள் அழுகியிருந்தால் அவற்றை அகற்றி ஊடு நடவு செய்ய வேண்டும். பூக்கும் பருவத்தில் இருந்தால் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ டி.ஏ.பி., உரத்தை 10 லி., நீரில் கரைத்து மறுநாள் வடிகட்டி தலா 2 கிலோ யூரியா, பொட்டாஷ் சேர்ந்து 200 லி., தண்ணீர் கலந்து மாலையில் தெளிக்க வேண்டும். மேலும் பயிர்கள் வளர்ச்சியை கூர்ந்து கவனித்து, வளர்ச்சி பாதித்திருந்தால் அருகில் உள்ள வேளாண் அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு தேவையான ஆலோசனைகளை விவசாயிகள் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு தெரிவித்துள்ளார்.