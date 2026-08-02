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﻿ கூடலுாரில் பயன் இல்லாத நடமாடும் வண்டிகள்

﻿ கூடலுாரில் பயன் இல்லாத நடமாடும் வண்டிகள்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:31 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:31 AM

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கூடலுார்: கூடலுார் நகராட்சியில் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நடமாடும் வண்டிகள் 3 ஆண்டுகளாக பயன்பாடின்றி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ், சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு பயன்படும் வகையில் 30க்கும் மேற்பட்ட நடமாடும் வண்டிகள் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூடலுார் நகராட்சிக்கு வந்தது. ஏழை மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையில் சிறு வியாபாரம் நடத்துவதற்கு உதவியாக நடமாடும் வண்டிகள் வழங்கும் திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

துவக்கத்தில் சிலருக்கு மட்டும் நடமாடும் வண்டி வழங்கிவிட்டு மீதமுள்ள 15க்கும் மேற்பட்ட வண்டிகளை நகராட்சியில் வாகன நிறுத்தும் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டது. 3 ஆண்டுகளாகியும் பயனாளிகளை தேர்வு செய்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்காததால் சேதமடைந்து வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. முழுமையாக சேதமடைவதற்குள் தகுந்த சாலையோர வியாபாரிகளை தேர்வு செய்து உடனடியாக நடமாடும் வண்டிகளை வழங்க நகராட்சி நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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