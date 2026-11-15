மதுரை, திண்டுக்கல் பாசனத்திற்கு வைகை அணையில் நீர்திறப்பு
மதுரை, திண்டுக்கல் பாசனத்திற்கு வைகை அணையில் நீர்திறப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 11:16 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
ஆண்டிபட்டி: மதுரை, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் பாசனத்திற்காக வைகை அணையில் இருந்து இன்று (நவ.,14) முதல் 900 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டது.
பெரியாறு வைகை பாசனப்பகுதியின் கீழ் உள்ள இருபோக பாசன நிலங்களின் முதல் போகத்திற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூனில் நீர் திறப்பது வழக்கம். இந்தாண்டு போதிய மழை பெய்யாததால் நீர் திறப்பு இல்லை. வடகிழக்கு பருவ மழையால் வைகை அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து நீர்மட்டம் தற்போது 55.12 அடியாக உள்ளது. அணை உயரம் 71 அடி. இதனால் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர். தமிழக அரசு தண்ணீர் திறந்து விட உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து, இன்று முதல் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 900 கன அடி வீதம் கால்வாய் வழியாக நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அணையின் மதகுகளை இயக்கி நீரை திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர்கள் சிவ கிருஷ்ணமூர்த்தி (தேனி), நிஷாந்த் கிருஷ்ணா (மதுரை), துர்கா மூர்த்தி (திண்டுக்கல்), எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சபரி ஐங்கரன், ஜெகநாத் மிஸ்ரா பங்கேற்றனர். நீர் திறப்பின் மூலம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை தாலுகாவில் 1797 ஏக்கர், மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி தாலுகாவில் 16,452 ஏக்கர், மதுரை வடக்கு தாலுகாவில் 27,792 ஏக்கர் என மொத்தம் 45,041ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்.