வைகை அணை நீர்மட்டம் உயர்வு

ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
ஆண்டிபட்டி: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வருஷநாடு பகுதியில் பெய்யும் மழையால் மூல வைகை ஆற்றில் நீர்வரத்து ஏற்பட்டு வைகை அணை நீர்மட்டம் உயர்கிறது.
வைகை அணைக்கு முல்லைப் பெரியாறு போடி கொட்டக்குடி ஆறு, வருஷநாடு வைகை ஆறுகள் மூலம் நீர்வரத்து கிடைக்கும். தென்மேற்கு, வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் வைகை அணையில் தேக்கப்படும் நீர் மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களின் பாசனம் மற்றும் குடிநீருக்கு ஆண்டு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும். மே 29 ல் அணை நீர்மட்டம் 20.50 அடியாக குறைந்தது. குடிநீருக்கே தண்ணீர் எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இந்த ஆண்டு மதுரை, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் ஜூன் மாத முதல் போத்திற்கும், செப்டம்பரில் 2ம் போகத்திற்கும், சிவகங்கை ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களின் பாசனத்திற்கும் தண்ணீர் திறக்கவில்லை.
ஒரு வாரமாக வருஷநாடு மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் மழையால் மூல வைகை ஆற்றில் நீர்வரத்து ஏற்பட்டது. நேற்று காலை 8:00 மணிக்கு வினாடிக்கு 700 கன அடி அளவில் வைகை அணை சென்று சேர்ந்தது. இந்நிலையில் தேனி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலான மழை பெய்ததால் நீர்வரத்து வினாடிக்கு 2356 கன அடியாக அதிகரித்தது. நேற்று முன் தினம் 45.60 அடியாக இருந்த நீர்மட்டம் நேற்று மதியம் 47.41 அடியாக உயர்ந்தது. அணை உயரம் 71:00 அடி. அணையிலிருந்து குடிநீருக்காக வினாடிக்கு 86 கன அடி நீர் வெளியேறுகிறது.
வருஷநாடு மலைப்பகுதியில் மழைக்கான சூழல் தொடர்வதால் வைகை அணை நீர்மட்டம் விரைந்து உயரும் என்றும் நீர்வளத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.