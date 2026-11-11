ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய பெண் வி.ஏ.ஓ., சஸ்பெண்ட்
ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய பெண் வி.ஏ.ஓ., சஸ்பெண்ட்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:55 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் அருகே தாமரைக்குளத்தில் பட்டா மாறுதலுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கி, சிறையில் அடைக்கப்பட்ட வி.ஏ.ஓ., வித்யா 41,வை, சப்- கலெக்டர் தவலேந்து சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டார்.
பெரியகுளம் அருகே டி. கள்ளிப்பட்டி பெரியார் காலனி விவசாயி காளிராஜ் 66. இவரது தாயார் எழுதி கொடுத்த நிலத்தை தன் பெயரில் பட்டா மாறுதல் செய்ய தாமரைக்குளம் பிட் 1 வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார். பட்டா மாறுதலுக்கு வி.ஏ.ஓ., வித்யா ரூ.20,000 லஞ்சம் கேட்டு நவ. 3ல் பெற்ற போது அங்கு மறைத்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி., முத்துராஜ் தலைமையில் போலீசார், வித்யா மற்றும் புரோக்கர் மருதுவை கைது செய்தனர். இருவரும் தேனி மாவட்ட குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. நிலக்கோட்டை சிறையில் வித்யாவும், தேனி மாவட்ட சிறையில் மருது அடைக்கப்பட்டனர். பெரியகுளம் சப்-கலெக்டர் தவலேந்து, வித்யாவை சஸ்பென்ட் செய்து உத்தரவிட்டார்.