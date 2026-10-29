வரத்து கால்வாய் ஆக்கிரமிப்பால் மழைநீர் தேக்க முடியாத அவலம்: சங்கரப்பன் கண்மாய் விவசாயிகள் பரிதவிப்பு
வரத்து கால்வாய் ஆக்கிரமிப்பால் மழைநீர் தேக்க முடியாத அவலம்: சங்கரப்பன் கண்மாய் விவசாயிகள் பரிதவிப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:14 PM
போடி: போடி அருகே சங்கரப்பன் கண்மாய் நீர் வரத்து கால்வாய் ஆக்கிரமிப்பால் மழைநீரை முழுவதும் தேக்க முடியாமல் விவசாயிகள் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
போடி அருகே மேலச்சொக்கநாதபுரத்தில் 30 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது சங்கரப்பன் கண்மாய். குரங்கணி பகுதியில் பெய்யும் மழைநீர் கொட்டகுடி ஆறு வழியாக பங்காருசாமி கண்மாய், மீனாட்சிபுரம் மீனாட்சி யம்மன் கண்மாய், சங்கரப்பன் கண்மாய்க்கு நீர் வருகிறது. இக் கண்மாயில் நீர் தேங்குவதன் மூலம் 1300 ஏக்கர் நேரடியாகவும், 400 ஏக்கர் மறைமுகமாக பயன்பெற கிணறுகளில் நீரூற்று கிடைக்கும். தற்போது கொட்டகுடி ஆற்றில் இருந்து கண்மாய்க்கு நீர் வரும் அணைப் பிள்ளையார் அணைப்பகுதி, கொட்டகுடி ஆறு, ராஜ வாய்க்கால், ஆற்றுப்பகுதிகளின் இருபுறமும் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளதால் சங்கரப்பன் கண்மாயில் தண்ணீரை முழுவதுமாக தேக்க முடியாத நிலை உள்ளது. கண்மாய் தூர்வாரி 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலானதால் முட்செடிகள் ஆகாய தாமரை வளர்ந்துள்ளதால் தற்போது பெய்த மழை நீரை முழுவதும் தேக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது.
கண்மாய் துார்வார வேண்டும்:
ஜெயராமன், விவசாயி, மேலச் சொக்கநாதபுரம் : சங்கரப்பன் கண்மாயில் முழுமையாக நிரம்பி 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிறது. கண்மாயை சுற்றி ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. கண்மாயில் முட்கள், ஆகாய தாமரை வளர்ந்து அதிகளவு மழை நீர் முழுவதும் தேக்க முடியவில்லை. இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து முழுமையாக சாகுபடி செய்ய முடியாமல் சிரமம் அடைகிறோம். பொட்டல் களம், காமராஜபுரம், பண்ணைத்தோப்பு, சடையால்பட்டி, கோடாங்கிபட்டி விவசாயிகள் பயன் பெறும் வகையில் கண்மாய் துார்வாரி ஆழப்படுத்த வேண்டும்.
ரோடு, தடுப்புச்சுவர் தேவை :
குணசேகரன், விவசாயி, மேலச் சொக்கநாதபுரம்: கண்மாய் ஒட்டி 2 கி.மீ.,, தூரம் ரோடு வசதி இல்லை. கண்மாய் அருகே ரோடு, நீர்வரத்து ஓடை, பாலம் வசதி இல்லாத தால் தண்ணீர் வீணாக வெளியேறுகிறது. இதனால் ஆட்டோ, டூவீலர், டிராக்டர் மூலம் விளை பொருட்களை கொண்டு வரவும், தளவாட பொருட்களை கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. விவசாயிகள் பயன் பெறும் வகையில் கண்மாய் நீர் வரும் ராஜா வாய்க்கால் இருபுறமும் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வேண்டும். கண்மாய் கரையை மேம்படுத்தி ரோடு வசதி, மழைநீர் முழுவதும் கண்மாயில் தேக்கும் வகையில் ஆழப்படுத்தி தூர்வாரவும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.