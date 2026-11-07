ஆக்கிரமிப்புகளால் சுருங்கிய வயல்பட்டி கன்னிமார்குளம்: பாசன விவசாயிகள் பரிதவிப்பு
ஆக்கிரமிப்புகளால் சுருங்கிய வயல்பட்டி கன்னிமார்குளம்: பாசன விவசாயிகள் பரிதவிப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 11:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:47 PM
தேனி: வீரபாண்டி வயல்பட்டியில் ஆக்கிரமிப்புகளால் கன்னிமார் குளம் சுருங்கி உள்ளது, குளத்திற்கு தண்ணீர் வரும் பாசன வாய்க்காலும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால் குளத்திற்கு தண்ணீர் வருவது குறைந்துள்ளதாக பாசன விவசாயிகள் புலம்பி வருகின்றனர்.
வீரபாண்டி பேரூராட்சி வயல்பட்டியில் சுமார் 32 ஏக்கர் பரப்பில் கன்னிமார் குளம் அமைந்துள்ளது. இந்த குளத்திற்கு வீரபாண்டி மேல் தடுப்பணையில் இருந்து வாய்க்கால் வழியாக தண்ணீர் வருகிறது. இந்த வாய்க்காலின் நீளம் சுமார் 4.7 கி.மீ., குளத்தில் உள்ள தண்ணீர் மதகு வழியாக மேற்கு பகுதியில் உள்ள பாசன பகுதிகளும், மறுகால் பாய்ந்தால் சத்திரப்பட்டி– வயல்பட்டி ரோட்டில் நிலங்களும் நேரடியாக பயன்பெறும். இந்த வாய்க்காய், குளம் மூலம் நேரடியாக 450 ஏக்கர் பரப்பு நிலங்கள் பயனடைகின்றன. குளத்தை சுற்றி உள்ள சில விவசாயிகள் குளத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளனர். இதனால் 20 ஏக்கருக்கும் குறைவான பரப்பில் தண்ணீர் தேக்கப்படுகிறது. மேலும் நீர் அரளி வளர்ந்துள்ளதால் முழுகொள்ளளவு தண்ணீர் தேக்க முடிவதில்லை.
அரசு நிதி ஒதுக்க வேண்டும்.விஜய பாஸ்கரன், நிர்வாகி,கம்பம் பள்ளதாக்கு நீரினை பயன்படுத்துவோர் சங்கம்.குளத்தை சுற்றி உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை பாரபட்சமின்றி அகற்ற நீர்வளத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குளத்தை துார்வாரி 40 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிறது. துார்வாரும் பணியை வரும் கோடை காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த குளத்தில் முழுமையாக தண்ணீர் தேக்கினால் ஒரு போக சாகுபடி மேற்கொள் முடியும். ஆனால், தற்போது குறைவான தண்ணீர் தேக்குவதால் வேளாண் பணிகள் பாதிக்கிறது. விவசாயிகள் ஆண்டு தோறும் சொந்த செலவில் வாய்க்காலை சுத்தம் செய்கிறோம். இதற்கு அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.
வாய்கால் கரையை சீரமைக்க வேண்டும்.மகேந்திரன், விவசாயி, வயல்பட்டி.வேளாண் பணிக்கு தேவையான பொருட்கள், விளை பொருட்களை கொண்டு சென்று வருவதில் சிரமம் உள்ளது. வாய்க்கால் கரையை பலப்படுத்தி கல் ரோடு அமைக்க வேண்டும். கரையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும். நல்லமாந்துரை ஓடை பாதை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றினால் பல விவசாயிகள் பயனடைவார்கள். விளைநிலங்களுக்கு போதிய பாதை வசதி இன்றி தலைசுமையாக உரம், விளை பொருட்களை கொண்டு செல்லும் அவல நிலை உள்ளது.
வாய்க்காலில் கழிவு நீர், குப்பை
காமுத்துரை, விவசாயி, வீரபாண்டி.
கால்வாயில் வீரபாண்டி பகுதியில் உள்ள திருமண மண்டபங்களில் இருந்து கழிவுநீர், குப்பையை கொட்டு கின்றனர். இதனால் தண்ணீர் வரத்து உள்ள போது வயல்களுக்கு குப்பை வருகிறது. வயல்களுக்கு தண்ணீர் திறக்க 26 சிறிய மதகுகள் உள்ளன அவை சேதமடைந்துள்ளன. அவற்றை சீரமைத்து தர வேண்டும். மேலும் சட்டவிரோதமாக வாய்காலில் இருந்து தண்ணீர் திருடுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.