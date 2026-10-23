/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/வீரபாண்டி ஷட்டர் பழுது
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:26 PM
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தேனி: வீரபாண்டி கவுமாரியம்மன் கோயில் அருகே முல்லைபெரியாறு ஆற்றுப்பகுதியில் விவசாய பாசனத்திற்காக ஷட்டர் உள்ளது.
கடந்த 2 வாரங்களாக ஷட்டர் உடைந்து, நீர் வெளியேறி வருகிறது. தற்காலிகமாக மணல் மூட்டைகளால் தடுப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழை பெய்தால் மூட்டைகள் நீரில் அடித்து செல்லும் அபாயம் உள்ளது. வீரபாண்டி, வாழையாத்துபட்டி, சுற்றுப்பகுதிகளை சேர்ந்த சுமார் 500 ஏக்கர் விளைநிலங்களுக்கான பாசன வசதி பாதிக்கும். தடுப்பணைக்கு குளிக்க செல்பவர்கள் ஆபத்தை உணராமல் சேதமான ஷட்டர் வழியாக நடந்து கடக்கின்றனர். எனவே நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் பழுதான ஷட்டரை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.