/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/காய்கறி தொகுப்பு 4 இடங்களில் விற்பனை
ADDED : நவ 04, 2026 08:32 PM
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தேனி: தமிழக அரசால் கூட்டுறவுத்துறை சார்பில் பல்லாரி, தக்காளி, கத்தரிக்காய், உருளை கிழங்கு, கேரட், பீன்ஸ், பச்சை மிளகாய், எலுமிச்சை, தேங்காய், இஞ்சி உள்ளிட்ட 10 காய்கறிகள் அடங்கிய தொகுப்பு ரூ.100க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தேனி மாவட்டத்தில் போடி, ஆண்டிபட்டி, சக்கம்பட்டி, பெரியகுளம் கூட்டுறவு பண்டகசாலைகளில் இன்று முதல் நவ., 7 வரை இந்த தொகுப்பு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.தேவைப்படும் பொதுமக்கள் காய்கறி தொகுப்பை வாங்கி பயனடையுமாறு கூட்டுறவு இணைப்பதிவாளர் நர்மதா தெரிவித்துள்ளார்.