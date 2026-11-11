தேனியில் வரத்து குறைவால் காய்கறிகள் விலை உயர்வு: முருங்கை ரூ.98, வெங்காயம் ரூ.100
தேனியில் வரத்து குறைவால் காய்கறிகள் விலை உயர்வு: முருங்கை ரூ.98, வெங்காயம் ரூ.100
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:42 PM
தேனி: தொடர் விடுமுறை, காய்கறிகள் வரத்து குறைவால் தேனியில் காய்கள் விலை நேற்று உயர்ந்து காணப்பட்டது. முருங்கைகாய் கிலோ ரூ.98 க்கும், சின்னவெங்காயம் ரூ.100க்கும் விற்பனையானது.
தேனி உழவர் சந்தைக்கு தேனியை சுற்றி உள்ள கிராமங்கள், ஒட்டன்சத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து காய்கறிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகை, தொடர்விடுமுறையால் நேற்று உழவர்சந்தைக்கு காய்கள் குறைந்த அளவே விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன. தேவை அதிகரிப்பால் காய்கறிகள் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
இம்மாத துவக்கத்தில் கிலோ ரூ. 60க்கு விற்பனையான முருங்கைகாய் ரூ. 98 க்கு விற்பனையானது. அதே போல் ஒரு கிலோ சின்னவெங்காயம் ரூ.100, அவரைக்காய் ரூ. 95, கத்தரி ரூ.50, உருளை கிழங்கு ரூ.65(மலை), ரூ.35(ஆக்ரா), முருங்கை பீன்ஸ் ரூ.95, எலுமிச்சை ரூ. 160, புதினா, மல்லி ரூ.70க்கு விற்பனையானது. தெருக்களில் இதனை விட ரூ.20முதல் ரூ.30 வரை அதிகரித்து விற்பனை செய்யப் பட்டது.