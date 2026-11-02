தேனியில் தொட்டிகளில் உற்பத்தியாகும் காய்கறிகள்: பூச்சிகளை விரட்டியாக சாத்துக்குடி தோல் சாறு
தேனியில் தொட்டிகளில் உற்பத்தியாகும் காய்கறிகள்: பூச்சிகளை விரட்டியாக சாத்துக்குடி தோல் சாறு
UPDATED : நவ 01, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:24 PM
மாசில்லா தேனி
தேனி: நகர்பகுதிகளில் வசிப்போர் வீட்டில் காலியான இடங்கள், மாடியில் தொட்டிகளில் தேவையான காய்கறிகளை சாகுபடி செய்து, இயற்கை முறையில் பராமரித்து தேவையான காய்கறிகள் உற்பத்தி செய்வது அதிகரித்து வருகிறது.
உடை, இருப்பிடம் மட்டுமின்றி ஆரோக்கியமான உணவும் மனித வாழ்கைக்கு அவசியமாகும். அதிலும் இயற்கை முறையில் சாகுபடி செய்யப்படும் உணவுகள் மனித உடலுக்கு மிக முக்கியமாகும். இந்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு நகர்பகுதிகளில் வசிப்போர் வீட்டில் காலி இடம், மாடிகளில் சிறிய அளவிலான தோட்டம் அமைத்து காய்கறிகள், பழங்களை இயற்கை முறையில் சாகுபடி செய்ய துவங்கி உள்ளனர். அவற்றிற்கு உரமாக வீட்டு காய்கறி கழிவுகள் உள்ளிட்டவை மட்டும் பயன்படுத்துகின்றனர்.
தேனியில் மதுரை ரோட்டில் பழைய டி.வி.எஸ்., ரோடு, மல்லிகா இதே போன்று வீட்டின் முன்பகுதியில் உள்ள இடத்தில் பிளாஸ்டிக் தொட்டிகள்,சேதமடைந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களை வளர்ப்பு ஊடகமாக பயன்படுத்தி தக்காளி, பச்சை மிளகாய் உள்ளிட்ட காய்கறிளும், செம்பருத்தி, பிச்சி பூ உள்ளிட்ட பூக்களையும் வளர்த்து வருகிறார். மழையால் சில செடிகள் பாதித்தாலும், தற்போது மீண்டும் செடிகளை வளர்க்கும் பணிகளை துவக்கி உள்ளார்.
மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
மல்லிகா, தேனி: வீடுகளில் செடிகளை வளர்ப்பதால் சுற்றுப்புறம் பசுமையாக உள்ளது. அனைத்து காய்கறிகளையும் மார்கெட்டில் வாங்க முடிந்தாலும் சில காய்கறிகளையாவது வீட்டில் இயற்கை முறையில் சாகுபடி செய்ய முயற்சித்தேன். குடும்பத்தினர் உதவியுடன் முதலில் கத்தரி, மிளகாய், வெண்டி ஆகிய செடிகளை சிறிய தொட்டிகளில் வளர்க்க துவங்கினேன். உரமாக வீட்டு காய்கறி கழிவுகளை மக்க வைத்து பயன்படுத்த துவங்கினேன். வரும் நாட்களில் தக்காளி, கீரைகள் உள்ளிட்டவை வளர்க்க திட்டமிட்டுள்ளோம். அனைவரும் தங்கள் வீடுகளில் சிறிய அளவில் காய்கறி தோட்டம், மாடித்தோட்டம் பராமரிக்க வேண்டும். இது ஆரோக்கியமான காய்கறி கிடைக்க உதவுவதுடன், செடிகள் பராமரிப்பு மனதிற்கு நிம்மதி அளிக்கும் என்றார்.
இயற்கை உரங்கள் தேவைசுபா, தேனி: எனது தாய் மல்லிகாவுக்கு செடிகள் வளர்ப்பதில் ஆர்வம் அதிகம். செடிகள் நோய், பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்க ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி போன்ற பழத்தோல் சாற்றை பயன்படுத்துவார். சமையலுக்கு மிளகாய் உள்ளிட்ட காய்கறிகளை வீட்டில் வளர்க்கும் செடிகளில் பறித்து கொள்கிறோம். நகராட்சி சார்பில் இயற்கை உரங்கள் வழங்கினால் செடிகளை பராமரிக்க உதவியாக இருக்கும் என்றார்.