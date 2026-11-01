சபரிமலை சீசனில் சைவ உணவுகள் விலை நிர்ணயம்: இடுக்கி கலெக்டர் உத்தரவு
சபரிமலை சீசனில் சைவ உணவுகள் விலை நிர்ணயம்: இடுக்கி கலெக்டர் உத்தரவு
UPDATED : அக் 31, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:06 PM
மூணாறு: இடுக்கி மாவட்டத்தில் சபரிமலை சீசனையொட்டி ஓட்டல்களில் சைவ உணவுகளின் விலைகளை நிர்ணயித்து கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் உத்தரவிட்டார்.
இடுக்கி மாவட்டம் வழியாக சபரிமலைக்கு பெரும் அளவில் பக்தர்கள் செல்கின்றனர். இம்மாவட்டத்தில் வண்டிபெரியாறு, சத்திரம் உட்பட பக்தர்கள் கடந்து செல்லும் பகுதிகளில் பல்வேறு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஓட்டல்கள், பேக்கரிகள் ஆகியவற்றில் 35 வகையான சைவ உணவுகளின் விலைகளை நிர்ணயித்து கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் உத்தரவிட்டார். இந்த விலைபட்டியலை ஓட்டல்கள், பேக்கரிகள் ஆகியவற்றில் மலையாளம், தமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம், தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் காட்சிப்படுத்த வேண்டும். பக்தர்கள் புகார் தெரிவிக்கும் வகையில் பொது வினியோகம், உணவு பாதுகாப்பு, சட்ட அளவியல் துறைகளைச் சார்ந்த அதிகாரிகளின் அலைபேசி எண்களையும் அதில் குறிப்பிட வேண்டும். பக்தர்களிடம் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிப்பதற்கு அனைத்து துறை சார்பில் சிறப்பு படை அமைத்து கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.
உணவு வகை/ அளவு/ விலை (ரூபாய்)
மட்டை அரிசி சாப்பாடு/–/ 80
ஆந்திரா சாப்பாடு/–/ 80
கஞ்சி ( ஊறுகாய், பயறு உள்பட)/–/ 45
டீ, காபி/ 150 மி.லி/ 15
புரூ, நெஸ் காபி/ 150 மி.லி/ 20
கட்டன் காபி, டீ/ 150 மி.லி/ 12
இடியாப்பம் (ஒன்று)/ 50 கிராம்/13
தோசை( ஒன்று)/ 50 கிராம்/ 12
இட்லி (ஒன்று)/ 50 கிராம்/ 12
பாலாப்பம் (ஒன்று)/50 கிராம்/ 13
சப்பாத்தி (ஒன்று)/ 50 கிராம்/ 12
புரோட்டா (ஒன்று)/ 70 கிராம்/ 15
நெய் ரோஸ்ட் / 175 கிராம்/ 60
மசால் தோசை/ 175 கிராம்/ 60
பூரி மசாலா/ 1 செட்/ 50
பருப்பு வடை/ 60 கிராம்/ 14
உளுந்துவடை/ 60 கிராம் / 14
கடலை கறி/ 100 கிராம்/ 35
கிரீன்பீஸ்/ 100 கிராம்/ 35
கிழங்கு கறி/ 100 கிராம்/ 35
தயிர் (ஒரு கப்)/ 100 மி.லி/ 15
கப்பை/ 250 கிராம்/ 35
போண்டா/ 50 கிராம்/ 12
உள்ளிவடை/ 60 கிராம்/ 12
நேந்திரகாய் பஜ்ஜி/ 75 கிராம்/ 15
பஜ்ஜி/ 30 கிராம்/ 12
உப்புமா/ 200 கிராம்/ 28
வெஜி., பிரியாணி/ 350 கிராம்/ 80
தயிர்சாதம்/ 350 கிராம்/ 55
லெமன் சாதம்/ 350 கிராம்/ 55
ஆனியன் ஊத்தப்பம்/ 125 கிராம்/ 60
எலுமிச்சை பழம் ஜூஸ்/ 150 மி.லி/15
சோடா எலுமிச்சை ஜூஸ்/ 150 மி.லி/15.
மில்மா உற்பத்தி பொருட்களை எம்.ஆர்.பி., விலையில் விற்க வேண்டும்.