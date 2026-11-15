/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சூரபத்மனை வதம் செய்ய வேல் வாங்கும் விழா
ADDED : நவ 14, 2026 06:57 PM
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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் பாலசுப்பிரமணியர் கோயிலில் வேல் வாங்கும் விழா நடந்தது. இக் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா நடந்து வருகிறது. தினமும் மூலவர் பாலசுப்பிரமணியருக்கு சந்தனக்காப்பு, மலர் அலங்காரம் அபிேஷகம் நடக்கிறது. பக்தர்கள் கந்த சஷ்டி பாடல்கள் பாடி விரதம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சூரபத்மனை வதம் செய்ய உற்ஸவர் பாலசுப்பிரமணியர் இன்று (நவ.,14) அறம் வளர்த்த நாயகி அம்மனிடம் வேல் வாங்கும் விழா நடந்தது. நவ.16ல் மாலையில் திருக்கல்யாணம் நடக்க உள்ளது.
இன்றும், நாளையும் பக்தர்கள் அதிகளவில் கோயிலுக்கு வருவர். எனவே,கோயில் முன்புறம் நுழையும் பக்தர்கள், பின்புறமாக வெளியே செல்லும் வகையில் பின்புறம் கேட் திறக்க வேண்டும். குடிநீர் வசதி செய்திட வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்தள்ளனர்.