பாதியில் நின்ற அரசு பஸ் மலைக் கிராமத்தினர் தவிப்பு
பாதியில் நின்ற அரசு பஸ் மலைக் கிராமத்தினர் தவிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 04:10 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:48 PM
போடி: போடியில் இருந்துகுரங்கணி சென்ற பஸ் பழுதடைந்து பாதி வழியில் நின்றதால் மாணவர்கள், பயணிகள் சிரமம் அடைந்தனர்.
போடியில் இருந்து 16 கி.மீ., தொலைவில் குரங்கணி மலைக் கிராமம் அமைந்து உள்ளது. அதனை சுற்றி கொட்டகுடி, முதுவாக்குடி, டாப்ஸ்டேஷன் உள்ளிட்ட மலைக் கிராமங்கள் உள்ளன. அப்பகுதியில் வசிப்போர் கல்வி, மருத்துவ தேவை,விவசாயத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க போடி வருகின்றனர். போடியில் இருந்து குரங்கணிக்கு அதிகாலை முதல் மாலை வரை 6 அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. மாலை 5:35 மணிக்கு கடைசி பஸ் செல்கிறது. அதன்பின் பஸ் வசதி இல்லை.
நேற்று மாலை 5.35 மணிக்கு புறப்பட்ட பஸ்(TN57N2252) முந்தல் ரோட்டில் 'கியர் ராடு கட்' ஆனதால் பாதியில் நின்றது. மாற்று பஸ் வசதி இன்றி பள்ளி மாணவர்கள்,கிராமத்தினர் கூடுதல் செலவு செய்து ஆட்டோ, ஜீப்பில் குரங்கணி சென்றனர்.
நேற்று போடியில் இருந்து ராமேஸ்வரம் சென்ற அரசு பஸ் (TN57N2646) 'கியர் ராடு ஜாயின்ட் கட்' ஆனதால் பரமக்குடியில் பாதி வழியில் நின்றது. போடி அரசு பஸ் டெப்போ பஸ்கள் பாதி வழியில் நிறுத்துவது தொடர்வதால் பயணிகள் மட்டுமின்றி ஊழியர்களும் சிரமமடைகின்றனர்.