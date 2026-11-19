UPDATED : நவ 18, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:28 PM
கம்பம்: சுதந்திர போராட்ட வீரர் வ.உ.சி., நினைவு நாள் விழாவை முன்னிட்டு கம்பத்தில் அனைத்து வேளாளப் பெருமக்கள் சங்கத்தின் சார்பில் இலவச பொது மருத்துவ முகாம்,ரத்த தான முகாம் நடந்தது.
முகாமிற்கு மத்திய சங்க தலைவர் முருகேசன் தலைமை வகித்தார். வ.உ.சி. வேளாளர் சங்க தலைவர் சங்கர், கம்ப ராயப் பெருமாள் சங்க தலைவர் மணிகன்டன் முன்னிலை வகித்தனர். வேலப்பர் வேளாளர் சங்க தலைவர் காந்த வாசன் வரவேற்றார். வ.உ.சி யின் அலங்கரிக்கப்பட்ட படத்திற்கு மலர் மாலைகள் அணிவிக்கப்பட்டு மரியாதை செய்தனர். பொது மருத்துவ முகாமில் கண், காது, மூக்கு தொண்டை, பல் டாக்டர்கள் பங்கேற்று சிகிச்சையளித்தனர். ரத்த தானம் செய்தனர். பெரியகுளம் ரத்த வங்கி டாக்டர் பாரதி தலைமையிலான குழுவினர் ரத்தம் சேகரித்தனர். நிகழ்சியை ஒருங்கிணைப்பாளர் ராமகிருஷ்ணன் ஒருங்கிணைத்தார்.