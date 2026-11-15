வார்டு ரவுண்ட் அப்.... தெருவில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரித்தால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி: தேனி நகராட்சி பங்களா மேடு முதல் தெரு மக்கள் சிரமம்
வார்டு ரவுண்ட் அப்.... தெருவில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரித்தால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி: தேனி நகராட்சி பங்களா மேடு முதல் தெரு மக்கள் சிரமம்
UPDATED : நவ 14, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:28 PM
தேனி: தேனி நகராட்சி பங்களாமேடு முதல் தெருவில் ஆக்கிரமிப்பால் தெரு குறுகலானதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
தேனி நகராட்சி 31வது வார்டு பங்களாமேடு முதல் தெருவில் 50 க்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இத் தெருவையும், மதுரை ரோட்டுடன் இணையும் சோலைமலை ஐய்யனார் கோயில், திட்ட சாலை பகுதிகளை சேர்ந்தவர்களும் பயன்படுத்துகின்றனர். தெருவில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரித்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். மழைக்காலங்களில் ராஜவாய்க்கால் நீர் வீடுகளை சூழ்ந்து விடுகிறது. கால்வாயில் தடுப்பு சுவர் இல்லாததால் விபத்து அபாயம் உள்ளது.
இத் தெரு வழியாக தினமும் ஏராளமான மாணவ, மாணவிகள் பள்ளிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். தெருவில் சிறுவர்கள் விளையாடும் போது ராஜவாய்க்காலில் விழும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் வாய்க்காலுக்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்துகின்றனர்.
சுருங்கிய ரோடு
இத்தெருவில் 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்கப்பட்டன. அப்போது ரோட்டின் அகலம் 18 அடியாக இருந்தது. தற்போது இருபுறங்களிலும் உள்ளவர்கள் ரோட்டை ஆக்கிரமித்து படிக்கட்டுகள், வாகன நிறுத்தங்கள் அமைத்துள்ளதால் ரோட்டின் அகலம் 12 அடிக்கும் குறைவாக உள்ளது. இதனால் ஒரே நேரத்தில் இரு வாகனங்கள் கடந்து செல்ல முடியவில்லை. எதிரேதிரே வரும் பள்ளி வேன்கள், பிற வாகனங்கள் மதுரை ரோட்டிற்கு செல்ல சிரமப்படுகின்றன. எதிரே வாகனங்கள் வந்தால் வழிவிட முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். ரோட்டில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிட வேண்டும். அப் பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
ராஜவாய்கால் தடுப்பு சுவர் தேவை:
பாண்டி செல்வி, பங்களாமேடு முதல் தெரு: இப்பகுதியில் தெருநாய்கள் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது. தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். குடிநீர் இணைப்புகள் சில வீடுகளுக்கு இல்லை. இணைப்பு உள்ள வீடுகளுக்கு வாரத்தில் 2 தினங்கள் மட்டும் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. பழுதான தெருவிளக்குகள் சீரமைக்க வேண்டும். ராஜ வாய்க்கால் தடுப்பு சுவரை உடனடியாக கட்ட நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வாகனங்கள் செல்வதில் சிரமம்
பாண்டியம்மாள் பங்களாமேடு முதல் தெரு: மதுரை ரோட்டுடன் எங்கள் தெருவை இணைக்கும் பங்களாமேடு முதல் தெருவில் வீடுகள் ரோட்டை ஆக்கிரமித்து கட்டி உள்ளனர். படிக்கட்டுகளை ரோட்டில் அமைத்துள்ளனர். வீடுகள் முன்பு ஆட்டோ உள்ளிட்ட வாகனங்களை நிறுத்தவதால் மற்ற வாகனங்கள் செல்ல முடியவில்லை. இரவில் ஒருவர் நடந்து செல்லும் அளவு மட்டும் ரோடு உள்ளது. நகராட்சி அதிகாரிகள் ரோடு ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்.